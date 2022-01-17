https://ria.ru/20220117/uvolnenie-1768241235.html
Директор "Крымавтодора" подал в отставку
Директор "Крымавтодора" подал в отставку - РИА Новости, 17.01.2022
Директор "Крымавтодора" подал в отставку
Директор государственного предприятия "Крымавтодор" Сергей Красюк написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:35
2022-01-17T16:35
2022-01-17T16:36
политика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Директор государственного предприятия "Крымавтодор" Сергей Красюк написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Это уже третья отставка, о которой Аксенов сообщает в понедельник. До этого заявления об увольнении подали министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Максим Скорин и начальник Службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин."Сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написал директор ГУП РК "Крымавтодор" Сергей Николаевич Красюк", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Череда отставок в крымском правительстве началась в конце сентября прошлого года. С тех пор в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская, которая лишилась должности в связи с утратой доверия. Ушел с поста вице-премьера - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
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политика, республика крым
16:35 17.01.2022 (обновлено: 16:36 17.01.2022)
Директор "Крымавтодора" подал в отставку
Директор "Крымавтодора" Красюк написал заявление об увольнении по собственному желанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости.
Директор государственного предприятия "Крымавтодор" Сергей Красюк написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
Это уже третья отставка, о которой Аксенов сообщает в понедельник. До этого заявления об увольнении подали министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Максим Скорин и начальник Службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин.
"Сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написал директор ГУП РК "Крымавтодор" Сергей Николаевич Красюк", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Череда отставок в крымском правительстве началась в конце сентября прошлого года. С тех пор в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская, которая лишилась должности в связи с утратой доверия. Ушел с поста вице-премьера - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.