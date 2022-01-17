https://ria.ru/20220117/turizm-1768231888.html

Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры

Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2022

Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по ускорению развития туристской инфраструктуры в рамках национального проекта и представить... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:39

2022-01-17T15:39

2022-01-17T15:39

туризм

владимир путин

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по ускорению развития туристской инфраструктуры в рамках национального проекта и представить доклад до 1 июня. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увеличение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводимых в эксплуатацию в 2022–2023 годах", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 июня, далее – один раз в полгода.

https://sn.ria.ru/20220110/shkolnyy_turizm-1767154350.html

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владимир путин, новости - туризм, туризм, россия