https://ria.ru/20220117/turizm-1768231888.html
Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры
Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по ускорению развития туристской инфраструктуры в рамках национального проекта и представить... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:39
2022-01-17T15:39
2022-01-17T15:39
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по ускорению развития туристской инфраструктуры в рамках национального проекта и представить доклад до 1 июня. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увеличение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводимых в эксплуатацию в 2022–2023 годах", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 июня, далее – один раз в полгода.
https://sn.ria.ru/20220110/shkolnyy_turizm-1767154350.html
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владимир путин, новости - туризм, туризм, россия
Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры
Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры России в рамках нацпроекта