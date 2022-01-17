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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/trailer-1767887503.html
Николай Костер-Вальдау снялся в фильме "Борьба со льдом"
Николай Костер-Вальдау снялся в фильме "Борьба со льдом" - РИА Новости, 17.01.2022
Николай Костер-Вальдау снялся в фильме "Борьба со льдом"
В Сети появился трейлер драмы "Борьба со льдом", сообщает Collider. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T03:23
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Борьба со льдом", сообщает Collider. Картина основа на мемуарах датчанина Эйнара Миккельсена. Он был полярным исследователем. Его образ в фильме и воплотил Николай Костер-Вальдау. "Борьба со льдом" рассказывает о том, как в 1909 году Миккельсен отправился на поиски пропавшей экспедиции другого ученого — Милиуса-Эриксена. Герою Костера-Вальдау нужно было найти записи, сделанные коллегой. Они могли доказать, что ранее установленная форма побережья Восточной Гренландии была ошибочной и, вероятно, это было выгодно для Соединенных Штатов Америки. В опасную экспедицию Миккельсен отправился только с одним помощником. Беспощадная природа, лютый мороз и голод — вот, с чем столкнулись герои ленты. Они пытаются выжить среди льда и снега, и, судя по ролику, постепенно теряют рассудок. Николай Костер-Вальдау — датский актер, востребованный в Голливуде. Он известен по таким проектам, как "Охотники за головами", "Обливион", "Выстрел в пустоту" и "Игра престолов".Костер-Вальдау не только исполнил в "Борьбе со льдом" главную роль, но и участвовал в написании сценария. Историческая драма о выживании выйдет 2 марта на стриминговой платформе Netflix.
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игра престолов (сериал), netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
03:23 17.01.2022
 
Николай Костер-Вальдау снялся в фильме "Борьба со льдом"

В Сети появился трейлер фильма "Борьба со льдом" с Николай Костер-Вальдау

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Борьба со льдом", сообщает Collider.
Картина основа на мемуарах датчанина Эйнара Миккельсена. Он был полярным исследователем. Его образ в фильме и воплотил Николай Костер-Вальдау.
"Борьба со льдом" рассказывает о том, как в 1909 году Миккельсен отправился на поиски пропавшей экспедиции другого ученого — Милиуса-Эриксена. Герою Костера-Вальдау нужно было найти записи, сделанные коллегой. Они могли доказать, что ранее установленная форма побережья Восточной Гренландии была ошибочной и, вероятно, это было выгодно для Соединенных Штатов Америки.
В опасную экспедицию Миккельсен отправился только с одним помощником. Беспощадная природа, лютый мороз и голод — вот, с чем столкнулись герои ленты. Они пытаются выжить среди льда и снега, и, судя по ролику, постепенно теряют рассудок.
Николай Костер-Вальдау — датский актер, востребованный в Голливуде. Он известен по таким проектам, как "Охотники за головами", "Обливион", "Выстрел в пустоту" и "Игра престолов".
Костер-Вальдау не только исполнил в "Борьбе со льдом" главную роль, но и участвовал в написании сценария.
Историческая драма о выживании выйдет 2 марта на стриминговой платформе Netflix.
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