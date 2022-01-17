https://ria.ru/20220117/sud-1768247669.html

Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец

Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец - РИА Новости, 17.01.2022

Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец

Суд в Липецке приговорил к году ограничения свободы местного жителя, который в гостях откусил знакомому средний палец руки, сообщает в понедельник Советский... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:10

2022-01-17T17:10

2022-01-17T17:10

происшествия

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:64:2816:1648_1920x0_80_0_0_8c7a011a8dbdcd502a0fd7e8b4f062fa.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Суд в Липецке приговорил к году ограничения свободы местного жителя, который в гостях откусил знакомому средний палец руки, сообщает в понедельник Советский районный суд города.По данным суда, 23 февраля прошлого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина затеял с потерпевшим ссору, и в ходе борьбы откусил тому третий палец левой кисти.В отношении него было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый вину признал."С учетом личности виновного, а также принимая во внимание, что им частично был заглажен причиненный преступлением ущерб, Журавлеву В.Н. было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сообщает суд.

https://ria.ru/20211013/ukus-1754311493.html

https://ria.ru/20211223/kursk-1765209632.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецк