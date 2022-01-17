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Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец
Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец - РИА Новости, 17.01.2022
Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец
Суд в Липецке приговорил к году ограничения свободы местного жителя, который в гостях откусил знакомому средний палец руки, сообщает в понедельник Советский... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:10
2022-01-17T17:10
2022-01-17T17:10
происшествия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Суд в Липецке приговорил к году ограничения свободы местного жителя, который в гостях откусил знакомому средний палец руки, сообщает в понедельник Советский районный суд города.По данным суда, 23 февраля прошлого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина затеял с потерпевшим ссору, и в ходе борьбы откусил тому третий палец левой кисти.В отношении него было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый вину признал."С учетом личности виновного, а также принимая во внимание, что им частично был заглажен причиненный преступлением ущерб, Журавлеву В.Н. было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сообщает суд.
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происшествия, липецк
Житель Липецка получил срок за откушенный знакомому палец
Житель Липецка получил год ограничения свободы за откушенный знакомому средний палец
ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости.
Суд в Липецке
приговорил к году ограничения свободы местного жителя, который в гостях откусил знакомому средний палец руки, сообщает в понедельник Советский районный суд города.
По данным суда, 23 февраля прошлого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина затеял с потерпевшим ссору, и в ходе борьбы откусил тому третий палец левой кисти.
В отношении него было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый вину признал.
"С учетом личности виновного, а также принимая во внимание, что им частично был заглажен причиненный преступлением ущерб, Журавлеву В.Н. было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сообщает суд.