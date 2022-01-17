https://ria.ru/20220117/stroitelstvo-1768183674.html

Строительство ФОК началось в подмосковных Мытищах

Строительство ФОК началось в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 17.01.2022

Строительство ФОК началось в подмосковных Мытищах

Разработка котлована под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началась в поселке Марфино городского округа Мытищи Московской области, говорится РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:11

2022-01-17T12:11

2022-01-17T12:11

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Разработка котлована под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началась в поселке Марфино городского округа Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Спортивный комплекс будет построен на улице Зеленой до конца текущего года. Объект возводится в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры"."Строители проводят работы подготовительного этапа — приступили к ограждению стройплощадки, устройству временных дорог. Одновременно ведутся работы по разработке котлована под фундамент здания", - приводятся слова главы областного Минстроя Владимира Локтева.Согласно проекту, ФОК будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью почти 2,6 тысячи квадратных метров. В нем разместятся универсальный спортивный зал, тренажерный зал и зал для единоборств с раздевалками и душевыми.

https://ria.ru/20220114/podmoskove-1767935874.html

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мытищи, московская область (подмосковье)