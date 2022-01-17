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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/sputnik-1768226328.html
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред - РИА Новости, 17.01.2022
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред
Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:13
2022-01-17T15:13
распространение коронавируса
в мире
прага
евросоюз
воз
александр лукашевич
михаил мурашко
обсе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич."Польское председательство (в ОБСЕ) сейчас заявило интересную тему в рамках подготовки экономического форума, который пройдет в Праге осенью. Сейчас пойдут подготовительные мероприятия, первое в феврале, которое как раз касается сотрудничества государств-участников (ОБСЕ) в преодолении социально-экономических последствий пандемии. Я думаю, что это хорошая возможность возобновить наши подходы", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Одним из важных аспектов таких подходов является "взаимное признание вакцин", напомнил Лукашевич.По его мнению, "усилия ОБСЕ, государств-участников должны подталкивать к тому, что есть вакцины, которые гораздо более эффективны".В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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в мире, прага, евросоюз, воз, александр лукашевич, михаил мурашко, обсе, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:13 17.01.2022
 
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред

Постпред России Лукашевич: ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.
"Польское председательство (в ОБСЕ) сейчас заявило интересную тему в рамках подготовки экономического форума, который пройдет в Праге осенью. Сейчас пойдут подготовительные мероприятия, первое в феврале, которое как раз касается сотрудничества государств-участников (ОБСЕ) в преодолении социально-экономических последствий пандемии. Я думаю, что это хорошая возможность возобновить наши подходы", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
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"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Одним из важных аспектов таких подходов является "взаимное признание вакцин", напомнил Лукашевич.
По его мнению, "усилия ОБСЕ, государств-участников должны подталкивать к тому, что есть вакцины, которые гораздо более эффективны".
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
08:58Распространение коронавируса
В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
 
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