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ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред - РИА Новости, 17.01.2022
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред
Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:13
2022-01-17T15:13
2022-01-17T15:13
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михаил мурашко
обсе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич."Польское председательство (в ОБСЕ) сейчас заявило интересную тему в рамках подготовки экономического форума, который пройдет в Праге осенью. Сейчас пойдут подготовительные мероприятия, первое в феврале, которое как раз касается сотрудничества государств-участников (ОБСЕ) в преодолении социально-экономических последствий пандемии. Я думаю, что это хорошая возможность возобновить наши подходы", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Одним из важных аспектов таких подходов является "взаимное признание вакцин", напомнил Лукашевич.По его мнению, "усилия ОБСЕ, государств-участников должны подталкивать к тому, что есть вакцины, которые гораздо более эффективны".В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
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в мире, прага, евросоюз, воз, александр лукашевич, михаил мурашко, обсе, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред
Постпред России Лукашевич: ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V"