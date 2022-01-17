https://ria.ru/20220117/sputnik-1768226328.html

ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред

ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред - РИА Новости, 17.01.2022

ОБСЕ могла бы подталкивать Европу к признанию "Спутника V", заявил постпред

Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:13

2022-01-17T15:13

2022-01-17T15:13

распространение коронавируса

в мире

прага

евросоюз

воз

александр лукашевич

михаил мурашко

обсе

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Страны ОБСЕ и сама организация должны подталкивать к признанию российской вакцины "Спутник V", заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич."Польское председательство (в ОБСЕ) сейчас заявило интересную тему в рамках подготовки экономического форума, который пройдет в Праге осенью. Сейчас пойдут подготовительные мероприятия, первое в феврале, которое как раз касается сотрудничества государств-участников (ОБСЕ) в преодолении социально-экономических последствий пандемии. Я думаю, что это хорошая возможность возобновить наши подходы", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Одним из важных аспектов таких подходов является "взаимное признание вакцин", напомнил Лукашевич.По его мнению, "усилия ОБСЕ, государств-участников должны подталкивать к тому, что есть вакцины, которые гораздо более эффективны".В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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