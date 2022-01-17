https://ria.ru/20220117/sotsuslugi-1768229877.html

Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами

Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами - РИА Новости, 17.01.2022

Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству труда проанализировать причины недостижения в 2021 году показателей по охвату пожилых граждан и инвалидов... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:33

2022-01-17T15:33

2022-01-17T15:33

общество

владимир путин

антон котяков

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству труда проанализировать причины недостижения в 2021 году показателей по охвату пожилых граждан и инвалидов социальными услугами и обеспечить меры по исправлению ситуации, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года."Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта "Демография" в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания, а также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей", - говорится в перечне поручений по итогам заседания.Доклад по данному поручению должен быть подготовлен до 25 января, далее – раз в квартал. Ответственным назначен министр труда Антон Котяков.

https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html

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общество, владимир путин, антон котяков, россия