https://ria.ru/20220117/sotsuslugi-1768229877.html
Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Президент РФ Владимир Путин поручил министерству труда проанализировать причины недостижения в 2021 году показателей по охвату пожилых граждан и инвалидов... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:33
2022-01-17T15:33
2022-01-17T15:33
общество
владимир путин
антон котяков
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству труда проанализировать причины недостижения в 2021 году показателей по охвату пожилых граждан и инвалидов социальными услугами и обеспечить меры по исправлению ситуации, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года."Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта "Демография" в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания, а также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей", - говорится в перечне поручений по итогам заседания.Доклад по данному поручению должен быть подготовлен до 25 января, далее – раз в квартал. Ответственным назначен министр труда Антон Котяков.
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общество, владимир путин, антон котяков, россия
Путин поручил исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров и инвалидов соцуслугами