https://ria.ru/20220117/snegopad-1768341174.html

Службы Москвы ночью в снегопад продолжают очистку дорог и тротуаров

Службы Москвы ночью в снегопад продолжают очистку дорог и тротуаров - РИА Новости, 18.01.2022

Службы Москвы ночью в снегопад продолжают очистку дорог и тротуаров

Городские службы Москвы продолжают очищать от снега проезжую часть и тротуары столицы, а также проводят противогололедную обработку, сообщает комплекс... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-17T11:59

2022-01-17T11:59

2022-01-18T12:19

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снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают очищать от снега проезжую часть и тротуары столицы, а также проводят противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."В столице продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, он сохранится и завтра. Общий прирост свежевыпавшего снега за полтора суток – с вечера 16 января до утра 18 января – составит до 10 сантиметров. В 23.00 городские службы приступят к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Ранним утром цикл работ повторим", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.

https://realty.ria.ru/20220117/sneg-1767458314.html

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