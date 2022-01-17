https://ria.ru/20220117/snegopad-1768341174.html
Службы Москвы ночью в снегопад продолжают очистку дорог и тротуаров
Службы Москвы ночью в снегопад продолжают очистку дорог и тротуаров - РИА Новости, 18.01.2022
Службы Москвы ночью в снегопад продолжают очистку дорог и тротуаров
Городские службы Москвы продолжают очищать от снега проезжую часть и тротуары столицы, а также проводят противогололедную обработку, сообщает комплекс... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T11:59
2022-01-17T11:59
2022-01-18T12:19
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снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают очищать от снега проезжую часть и тротуары столицы, а также проводят противогололедную обработку, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."В столице продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, он сохранится и завтра. Общий прирост свежевыпавшего снега за полтора суток – с вечера 16 января до утра 18 января – составит до 10 сантиметров. В 23.00 городские службы приступят к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Ранним утром цикл работ повторим", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.
https://realty.ria.ru/20220117/sneg-1767458314.html
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы