https://ria.ru/20220117/slenczynska-1768173922.html
Ученица Рахманинова подписала контракт на новый альбом в 97 лет
Ученица Рахманинова подписала контракт на новый альбом в 97 лет - РИА Новости, 17.01.2022
Ученица Рахманинова подписала контракт на новый альбом в 97 лет
Рут Сленчиньска, американская пианистка и последняя ныне живущая ученица русского композитора Сергея Рахманинова подписала контракт на создание новой музыки со... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:40
2022-01-17T13:40
2022-01-17T13:40
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рут Сленчиньска, американская пианистка и последняя ныне живущая ученица русского композитора Сергея Рахманинова подписала контракт на создание новой музыки со звукозаписывающим лейблом Decca Classics, сообщает iNews. Сленчиньска, которой в прошлую субботу исполнилось 97 лет, анонсировала выход нового альбома. Сборник под названием "My Life In Music" выйдет в марте этого года. По информации издания, пианистка рассказала, что ее возвращение в студию звукозаписи было "невероятным".Рут Сленчиньска родилась в Калифорнии в семье выходцев из Польши. Музыкальную карьеру она начала в возрасте четырех лет — еще в эпоху немого кино. Проводить часы за инструментом девочку заставлял отец. Позже пианистку обучали такие профессионалы, как Эгон Петри, Йозеф Гофман и другие, а также, как вспоминала Рут, — Сергей Рахманинов. Сленчиньска выступала перед перед пятью президентами США, включая Гарри Трумэна. С ним она играла дуэтом. Спустя более 90 лет Рут Сленчиньска остается активной исполнительницей. Например, в в октябре прошлого года она выступила на Международном фестивале Шопена в Нью-Йорке, а в феврале этого собирается дать сольный концерт по случаю 97-летия.
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сергей рахманинов, новости культуры, музыка, сша, нью-йорк (город), калифорния, гарри трумэн
Ученица Рахманинова подписала контракт на новый альбом в 97 лет
Ученица Рахманинова пианистка Рут Сленчиньска подписала контракт на новый альбом в 97 лет
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Рут Сленчиньска, американская пианистка и последняя ныне живущая ученица русского композитора Сергея Рахманинова подписала контракт на создание новой музыки со звукозаписывающим лейблом Decca Classics, сообщает
iNews.
Сленчиньска, которой в прошлую субботу исполнилось 97 лет, анонсировала выход нового альбома. Сборник под названием "My Life In Music" выйдет в марте этого года.
По информации издания, пианистка рассказала, что ее возвращение в студию звукозаписи было "невероятным".
"Кто-нибудь слышал о пианисте моего возраста, записывающем еще один альбом?" — подчеркнула она.
Рут Сленчиньска родилась в Калифорнии в семье выходцев из Польши. Музыкальную карьеру она начала в возрасте четырех лет — еще в эпоху немого кино. Проводить часы за инструментом девочку заставлял отец. Позже пианистку обучали такие профессионалы, как Эгон Петри, Йозеф Гофман и другие, а также, как вспоминала Рут, — Сергей Рахманинов.
Сленчиньска выступала перед перед пятью президентами США, включая Гарри Трумэна. С ним она играла дуэтом.
Спустя более 90 лет Рут Сленчиньска остается активной исполнительницей. Например, в в октябре прошлого года она выступила на Международном фестивале Шопена в Нью-Йорке, а в феврале этого собирается дать сольный концерт по случаю 97-летия.