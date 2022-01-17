https://ria.ru/20220117/skoraya-1768252049.html

Полиция проверит инцидент в Ярославле, где автомобилист не пропускал скорую

Полиция проверит инцидент в Ярославле, где автомобилист не пропускал скорую - РИА Новости, 17.01.2022

Полиция проверит инцидент в Ярославле, где автомобилист не пропускал скорую

Полиция проверит инцидент с неправильно припаркованным во дворе дома в Ярославле автомобилем, водитель которого не хотел пропускать скорую помощь, сообщила РИА... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:34

2022-01-17T17:34

2022-01-17T17:34

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Полиция проверит инцидент с неправильно припаркованным во дворе дома в Ярославле автомобилем, водитель которого не хотел пропускать скорую помощь, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД по Ярославской области.Интернет-издание 76.ru рассказало об инциденте во дворе дома по улице Лизы Чайкиной в Ярославле. По данным издания, приехавший по вызову автомобиль скорой помощи, пытаясь объехать неправильно припаркованную иномарку, застрял в сугробе. Местные жители вышли выкапывать скорую. Вскоре из дома выбежал хозяин иномарки, заявив, что видел из окна, как его машину пинают. Люди стали отрицать этот факт, но возмутились - если он смотрел в окно, то почему не вышел раньше, чтобы дать проехать автомобилю с медиками, и потребовали, чтобы он перепарковался. Мужчина сначала отказывался, но потом все же дал скорой проехать.В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали РИА Новости, что увидели публикацию в ходе ежедневного мониторинга и довели информацию до сведения начальника управления."Материал был передан в подразделение - отдельный батальон ДПС ГИБДД для проведения проверки", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220116/dtp-1768131041.html

ярославль

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происшествия, ярославль