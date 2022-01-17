https://ria.ru/20220117/sertifikatsiya-1768171831.html

EMA не получило документацию для сертификации "Спутника V", заявил посол ЕС

EMA не получило документацию для сертификации "Спутника V", заявил посол ЕС - РИА Новости, 17.01.2022

EMA не получило документацию для сертификации "Спутника V", заявил посол ЕС

Европейской агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не получило необходимую документацию для сертификации российской вакцины "Спутник V", заявил посол... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:27

2022-01-17T11:27

2022-01-17T12:35

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

россия

вакцина "спутник v"

маркус эдерер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европейской агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не получило необходимую документацию для сертификации российской вакцины "Спутник V", заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по регистрации вакцины "Спутник V"."Ситуация не поменялась, процесс рассмотрения продолжается. Прошли две инспекции в прошлом году, после чего EMA запросило дополнительную документацию, которая, по моим сведениям, ещё не дошла. Это позволило бы провести дополнительные инспекции и продвинуть процесс вперёд", - сказал Эдерер журналистам."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в ВОЗ и ЕМА, там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил, что подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные ЕМА данные.

https://ria.ru/20220117/avstraliya-1768144428.html

https://ria.ru/20220114/omikron-1767772175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, россия, вакцина "спутник v", маркус эдерер