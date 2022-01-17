https://ria.ru/20220117/sboi-1768169736.html
В работе YouTube и Google произошел сбой
В работе YouTube и Google произошел сбой - РИА Новости, 17.01.2022
В работе YouTube и Google произошел сбой
Пользователи в России и ряде других стран жалуются на сбои в работе Youtube и сервисах Google, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:15
2022-01-17T11:15
2022-01-17T11:16
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пользователи в России и ряде других стран жалуются на сбои в работе Youtube и сервисах Google, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Cбой в работе произошли примерно в 10.33 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США. Но больше всего жалоб на работу Google и Youtube зафиксировано в России.По данным Downdetector, большинство пользователей Youtube жалуются на работу сайта. Также отмечаются проблемы с просмотром видео и работой приложения. А большинство пользователей Google жалуются на работу сайта, поисковой системы и авторизации.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Youтube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
https://ria.ru/20220101/predstavitelstva-1766335834.html
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11:15 17.01.2022 (обновлено: 11:16 17.01.2022)
В работе YouTube и Google произошел сбой
Downdetector: пользователи в России сообщили о сбоях в работе YouTube и сервисах Google