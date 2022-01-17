https://ria.ru/20220117/revaktsinatsiya-1768147845.html
Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт" - РИА Новости, 17.01.2022
Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Приморья Олег Кожемяко спустя полгода после первой прививки от коронавируса ревакцинировался "Спутником Лайт". РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:28
2022-01-17T08:28
2022-01-17T08:28
распространение коронавируса
общество
олег кожемяко
здоровье - общество
дальний восток
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746092898_0:307:3094:2047_1920x0_80_0_0_0a0f3233eb0b99ac1fa438b8191ac11e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко спустя полгода после первой прививки от коронавируса ревакцинировался "Спутником Лайт"."Сегодня ревакцинировался "Спутником Лайт". Спустя полгода после первой прививки пришла пора усилить иммунный ответ на вирус. Напомню, что для ревакцинации достаточно одной инъекции "Спутник Лайт", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас медики прогнозируют новую волну коронавируса из-за штамма "омикрон", который за 3-4 дня после заражения даёт серьезные осложнения."При этом врачи ещё раз подчёркивают, что вакцинация - пусть и не 100-процентная гарантия не заразиться, но значительно увеличивает шансы перенести болезнь в лёгкой форме", - добавил губернатор.Ранее первые завозные случаи "омикрона" на Дальнем Востоке зафиксировали в Приамурье и Якутии. Новый штамм, по последним данным, в Приморье пока не отмечен, но минздрав региона разворачивает резервные койки для больных коронавирусом.
https://ria.ru/20211227/revaktsinatsiya-1765707517.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746092898_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dceffd8626936fbcd6a8ef59eac034a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег кожемяко, здоровье - общество, дальний восток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Приморья Олег Кожемяко ревакцинировался "Спутником Лайт"