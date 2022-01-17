16:31 17.01.2022 (обновлено: 18:00 17.01.2022)
Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения единогласным решением
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госдума поддержала снятие с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", — написал он в Telegram-канале.
Парламентарий поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении инициативы. Предыдущий его пост о проекте, где спикер впервые открыл комментарии, набрал свыше миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов.
"Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", — подчеркнул он.
Инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.
В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
В январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации.