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Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 17.01.2022

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Госдума поддержала снятие с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:31

2022-01-17T16:31

2022-01-17T18:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госдума поддержала снятие с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", — написал он в Telegram-канале.Парламентарий поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении инициативы. Предыдущий его пост о проекте, где спикер впервые открыл комментарии, набрал свыше миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов."Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", — подчеркнул он.Инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.В январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20220117/porucheniya-1768181135.html

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вячеслав володин, политика, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии