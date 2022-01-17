https://ria.ru/20220117/puteshestviya-1768223082.html

Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году

Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году - РИА Новости, 17.01.2022

Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году

Аналитики узнали, удалось ли россиянам вернуться к активным путешествиям в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:32

2022-01-17T16:32

2022-01-17T16:32

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аналитики узнали, удалось ли россиянам вернуться к активным путешествиям в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Около трети респондентов ездили в основном по России, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек. А пять процентов настолько полюбили внутренний туризм, что путешествовали по стране даже чаще, чем до пандемии.Почти каждый третий также рассказал, что эпидемиологическая ситуация все еще влияет на планы, поэтому выбираться куда-то в отпуск получается редко.При этом 22 процентам опрошенных удалось побывать не только в России, но и за рубежом. Исключительно за границу хотя бы раз ездили восемь процентов.В пресс-службе уточнили, что самыми популярными направлениями для внутреннего туризма стали Москва, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Махачкала. У самостоятельных путешественников были востребованы государства ближнего зарубежья, а также Турция, Кипр, Египет, ОАЭ, Сербия, Греция, Болгария и Черногория.

https://ria.ru/20220117/otdykh-1768164569.html

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