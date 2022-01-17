https://ria.ru/20220117/puteshestviya-1768223082.html
Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году
Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году - РИА Новости, 17.01.2022
Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году
Аналитики узнали, удалось ли россиянам вернуться к активным путешествиям в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:32
2022-01-17T16:32
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аналитики узнали, удалось ли россиянам вернуться к активным путешествиям в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Около трети респондентов ездили в основном по России, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек. А пять процентов настолько полюбили внутренний туризм, что путешествовали по стране даже чаще, чем до пандемии.Почти каждый третий также рассказал, что эпидемиологическая ситуация все еще влияет на планы, поэтому выбираться куда-то в отпуск получается редко.При этом 22 процентам опрошенных удалось побывать не только в России, но и за рубежом. Исключительно за границу хотя бы раз ездили восемь процентов.В пресс-службе уточнили, что самыми популярными направлениями для внутреннего туризма стали Москва, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Махачкала. У самостоятельных путешественников были востребованы государства ближнего зарубежья, а также Турция, Кипр, Египет, ОАЭ, Сербия, Греция, Болгария и Черногория.
https://ria.ru/20220117/otdykh-1768164569.html
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отдых, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, пандемия
Эксперты узнали, часто ли путешествовали россияне в 2021 году
Аналитики рассказали, удалось ли россиянам вернуться к активным путешествиям в 2021 году
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аналитики узнали, удалось ли россиянам вернуться к активным путешествиям в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
Около трети респондентов ездили в основном по России, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек. А пять процентов настолько полюбили внутренний туризм, что путешествовали по стране даже чаще, чем до пандемии.
Почти каждый третий также рассказал, что эпидемиологическая ситуация все еще влияет на планы, поэтому выбираться куда-то в отпуск получается редко.
При этом 22 процентам опрошенных удалось побывать не только в России, но и за рубежом. Исключительно за границу хотя бы раз ездили восемь процентов.
В пресс-службе уточнили, что самыми популярными направлениями для внутреннего туризма стали Москва, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Махачкала.
У самостоятельных путешественников были востребованы государства ближнего зарубежья, а также Турция, Кипр, Египет, ОАЭ, Сербия, Греция, Болгария и Черногория.