https://ria.ru/20220117/pozhar-1768233973.html

Две девочки погибли при пожаре в Екатеринбурге

Две девочки погибли при пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.01.2022

Две девочки погибли при пожаре в Екатеринбурге

Двое малолетних детей задохнулись в дыму при пожаре в Екатеринбурге, сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя Следственного комитета по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:54

2022-01-17T15:54

2022-01-17T15:54

происшествия

свердловская область

александр шульга

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Двое малолетних детей задохнулись в дыму при пожаре в Екатеринбурге, сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Вечером 16 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти двух малолетних девочек, 2017-2018 годов рождения, которые с признаками отравления продуктами горения на автомашине скорой помощи доставлялись в одну из больниц города Екатеринбурга. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказал старший помощник руководителя СУСК.По данным следствия, вечером 16 января 34-летняя мать девочек вместе с сожителем ушла в магазин, оставив в частном доме по улице Источной двух дочерей. По неустановленной пока причине в одной из комнат произошло возгорание, возникло сильное задымление. Вернувшись домой, мать девочек обнаружила их в тяжелом состоянии. Детей доставили в больницу, однако спасти их не удалось.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья, в которой произошла трагедия, является неполной и неблагополучной. Женщина проживала с нигде официально не трудоустроенным ранее несудимым мужчиной 1981 года рождения. Сама же хозяйка дома ранее привлекалась к уголовной ответственности за побои и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По одной из версий полиции, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.Прокуратура Свердловской области сообщает, что по факту гибели детей организована проверка, будет дана оценка соблюдения требований закона об охране жизни и здоровья детей. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти детей. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767275455.html

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происшествия, свердловская область, александр шульга, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия