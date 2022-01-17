https://ria.ru/20220117/pozhar-1768148440.html

При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека

При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека - РИА Новости, 17.01.2022

При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека

Три человека погибли, один пострадал при пожаре в квартире жилого дома в Челябинске в понедельник утром, также из-за возгорания были эвакуированы 20 человек,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:38

2022-01-17T08:38

2022-01-17T08:38

происшествия

челябинская область

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал при пожаре в квартире жилого дома в Челябинске в понедельник утром, также из-за возгорания были эвакуированы 20 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в понедельник ранним утром огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушили квартиру на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Молодогвардейцев."На момент прибытия противопожарной службы в подъезде было плотное задымление, с помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели из опасной зоны 5 человек, в том числе двоих детей. Еще 15 человек, из них 5 детей, вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. При тушении пожара были обнаружены три человека без признаков жизни (двое мужчин и одна женщина). Одного мужчину из горящей квартиры удалось спасти, он был передан работникам медицинской помощи", - говорится в сообщении.Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории, уточняется в сообщении.Как сообщило следственное управление СК РФ по региону, по факту гибели людей следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20220116/restoran-1768050319.html

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челябинская область

челябинск

россия

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происшествия, челябинская область, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия