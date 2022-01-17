16:09 17.01.2022 (обновлено: 16:25 17.01.2022)
Суд не вернул прокуратуре ходатайство о мере пресечения Порошенко
Суд в Киеве отказался вернуть прокуратуре ходатайство о мере пресечения Порошенко
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
Суд в Киеве отказался вернуть прокуратуре ходатайство о мере пресечения Порошенко
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказал экс-президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Бывший президент в ходе заседания попросил суд вернуть в прокуратуру ходатайство об избрании ему меры пресечения.
"В удовлетворении заявленного ходатайства отказать", - сказал председательствующий на заседании судья Алексей Соколов.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.