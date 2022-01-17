https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768234609.html

В ГБР Украины опровергли сообщения о бесплатном адвокате для Порошенко

В ГБР Украины опровергли сообщения о бесплатном адвокате для Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022

В ГБР Украины опровергли сообщения о бесплатном адвокате для Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что не привлекало бесплатного адвоката экс-президенту Петру Порошенко для помощи в суде, который... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:57

2022-01-17T15:57

2022-01-17T15:57

в мире

варшава

турция

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что не привлекало бесплатного адвоката экс-президенту Петру Порошенко для помощи в суде, который рассматривает избрание экс-президенту меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. После прибытия в Киев Порошенко отправился в суд, который рассматривает избрание экс-президенту меры пресечения. Он также заявлял, что ему попытались насильно назначить бесплатного государственного адвоката, он от него отказался, заявив, что требует расследования."Сообщаем, что Государственное бюро расследований не привлекало адвоката бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления Порошенко Петра Алексеевича в суде. Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности", - говорится в сообщении. В ГБР сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768210856.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768198152.html

варшава

турция

керченский пролив

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в мире, варшава, турция, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность