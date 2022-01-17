https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768179093.html

Следователь упал, пытаясь вручить повестку Порошенко, сообщил журналист

Следователь упал, пытаясь вручить повестку Порошенко, сообщил журналист - РИА Новости, 17.01.2022

Следователь упал, пытаясь вручить повестку Порошенко, сообщил журналист

Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать экс-президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд для... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:55

2022-01-17T11:55

2022-01-17T11:55

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать экс-президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене, сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, которая находилась на месте событий.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ и он пересек госграницу."Если коротко. Порошенко проходит к паспортному контролю. Паспорт забирают, не отдают. Депутаты поднимают крик. Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца с криком: "отдай паспорт", - написала Кошкина в своем Telegram-канале.По ее словам, после того, как Порошенко вернули паспорт, сопровождавшие его депутаты вытолкнули политика в коридор, ведущий в зал прилета."Следователь и его сопровождающие пытаются догнать (Порошенко - ред). Камеры - следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка "Прямого" (телеканал Порошенко - ред), все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела - Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу", - написала Кошкина.В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда. В Государственном бюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы.Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768173420.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768168650.html

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в мире, украина, киев, варшава, петр порошенко, telegram (приложение)