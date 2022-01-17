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В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 17.01.2022
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов
Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:10
2022-01-17T20:10
2022-01-17T20:10
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству поправок, размещенных в электронной базе парламента."В части первой статьи 57 (УК РФ - ред.) слова ", не достигших четырнадцатилетнего возраста" исключить", - следует из документа.Согласно поправке, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220117/pedofily-1768209156.html
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общество, госдума рф, россия
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов
Поправка: пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов