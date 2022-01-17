https://ria.ru/20220117/popravka-1768274447.html

В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов

В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 17.01.2022

В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов

Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:10

2022-01-17T20:10

2022-01-17T20:10

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству поправок, размещенных в электронной базе парламента."В части первой статьи 57 (УК РФ - ред.) слова ", не достигших четырнадцатилетнего возраста" исключить", - следует из документа.Согласно поправке, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220117/pedofily-1768209156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия