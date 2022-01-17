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В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 17.01.2022
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов
Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:10
2022-01-17T20:10
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству поправок, размещенных в электронной базе парламента."В части первой статьи 57 (УК РФ - ред.) слова ", не достигших четырнадцатилетнего возраста" исключить", - следует из документа.Согласно поправке, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
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общество, госдума рф, россия
20:10 17.01.2022
 
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов

Поправка: пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству поправок, размещенных в электронной базе парламента.
"В части первой статьи 57 (УК РФ - ред.) слова ", не достигших четырнадцатилетнего возраста" исключить", - следует из документа.
Согласно поправке, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.
Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
14:02
Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами
 
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