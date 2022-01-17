https://ria.ru/20220117/pogoda-1768148203.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 17.01.2022

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:34

2022-01-17T08:34

2022-01-17T08:34

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в столице и области действует до 21.00 18 января. Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 18 января.

https://ria.ru/20220117/pogoda-1768142132.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр