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В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 17.01.2022
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:34
2022-01-17T08:34
2022-01-17T08:34
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в столице и области действует до 21.00 18 января. Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 18 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности в Москве и области из-за гололедицы