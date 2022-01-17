https://ria.ru/20220117/otoplenie-1768182495.html

Количество жалоб на отопление в Подмосковье сократилось на 28%

Количество жалоб на отопление в Подмосковье сократилось на 28% - РИА Новости, 17.01.2022

Количество жалоб на отопление в Подмосковье сократилось на 28%

Количество жалоб на некачественное отопление на территории Московской области за прошедшую неделю сократилось на 28% по отношению к периоду с 1 по 9 января... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:07

2022-01-17T12:07

2022-01-17T12:07

новости подмосковья

клин

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

госжилинспекция

жкх

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Количество жалоб на некачественное отопление на территории Московской области за прошедшую неделю сократилось на 28% по отношению к периоду с 1 по 9 января текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областной Госжилинспекции.В категории Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению, когда в квартире холодно или жарко снижение количества жалоб составило 28%. Лидерами стали городские округа Орехово-Зуево, Щелково и Мытищи", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве также отметили, что ни одной заявки по данной категории не направили на минувшей неделе жители городских округов Волоколамский, Егорьевск, Жуковский, Клин, Лосино-Петровский, Талдомский и Шатура.Всего с 10 по 16 января, Центр управления регионом обработал 8,6 тысяч обращений из которых 67,4% перевели в категорию закрытых.

https://ria.ru/20220114/podmoskove-1767935874.html

клин

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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клин, московская область (подмосковье), орехово-зуево, госжилинспекция, жкх