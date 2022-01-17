https://ria.ru/20220117/osuzhdenie-1768141151.html

Япония осудила ракетные испытания КНДР

Япония осудила ракетные испытания КНДР - РИА Новости, 17.01.2022

Япония осудила ракетные испытания КНДР

Япония решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, заявил генеральный... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:48

2022-01-17T04:48

2022-01-17T04:48

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Япония решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.Мацуно подчеркнул, что "в настоящее время информации об ущербе после предполагаемого ракетного пуска не поступало".Береговая охрана Японии в 08.54 по местному времени (02.54 мск) обнародовала предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило и минобороны Японии. Спустя 10 минут появилась информация, что выпущенная ракета упала.Судам, находящимся в настоящее время в море, наказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.После предполагаемого ракетного пуска КНДР при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. В свою очередь, глава японского правительства наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: "провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".

https://ria.ru/20220114/kndr-1767926432.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея)