https://ria.ru/20220117/osuzhdenie-1768141151.html
Япония осудила ракетные испытания КНДР
Япония осудила ракетные испытания КНДР - РИА Новости, 17.01.2022
Япония осудила ракетные испытания КНДР
Япония решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, заявил генеральный... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:48
2022-01-17T04:48
2022-01-17T04:48
в мире
япония
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767458915_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c1fba98b5f4db82d44c4451767e6fa1a.jpg
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Япония решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.Мацуно подчеркнул, что "в настоящее время информации об ущербе после предполагаемого ракетного пуска не поступало".Береговая охрана Японии в 08.54 по местному времени (02.54 мск) обнародовала предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило и минобороны Японии. Спустя 10 минут появилась информация, что выпущенная ракета упала.Судам, находящимся в настоящее время в море, наказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.После предполагаемого ракетного пуска КНДР при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. В свою очередь, глава японского правительства наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: "провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".
https://ria.ru/20220114/kndr-1767926432.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767458915_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9bde6548450ef9f4dae844f4e3ca3bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея)
Япония осудила ракетные испытания КНДР
Генсек правительства Японии Мацуно осудил ракетные испытания КНДР