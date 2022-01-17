В Тамбовской области в 2022 году реализуют нацпроекты на 9,9 млрд рублей
ТАМБОВ, 17 янв – РИА Новости. На реализацию нацпроектов в 2022 году в Тамбовской области выделено 9,9 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета, что на 1 миллиард больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, руководитель региона Максим Егоров поручил повысить эффективность участия муниципалитетов в реализации нацпроектов.
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"По поручению главы региона в этом году муниципалитеты еженедельно будут проводить заседания организационных штабов по нацпроектам. До 15 февраля будут заключены соглашения между руководителями региональных проектов и муниципалитетами. Муниципальные образования должны разработать и утвердить графики кассового освоения и контрактования. Особое внимание будет уделяться объектам строительства, брендированию и информационному освещению", - сказал представитель пресс-службы.
В регионе организуют цикл обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по подготовке техзаданий, проектной документации, проектов контрактов, проведения конкурентных процедур и исполнения контрактов в рамках создания объектов национальных проектов. Отдельный акцент сделают на установку камер на объектах, строящихся по нацпроектам.
"Все нацпроекты должны быть выполнены качественно и в срок. Главное в их реализации — нацеленность на решение самых насущных проблем людей, чтобы сделать их жизнь комфортной", — приводит пресс-служба слова Егорова.