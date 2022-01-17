https://ria.ru/20220117/natsproekty-1768202744.html

В Тамбовской области в 2022 году реализуют нацпроекты на 9,9 млрд рублей

В Тамбовской области в 2022 году реализуют нацпроекты на 9,9 млрд рублей - РИА Новости, 17.01.2022

В Тамбовской области в 2022 году реализуют нацпроекты на 9,9 млрд рублей

На реализацию нацпроектов в 2022 году в Тамбовской области выделено 9,9 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета, что на 1 миллиард больше, чем в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:30

2022-01-17T13:30

2022-01-17T13:30

тамбовская область

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ТАМБОВ, 17 янв – РИА Новости. На реализацию нацпроектов в 2022 году в Тамбовской области выделено 9,9 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета, что на 1 миллиард больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, руководитель региона Максим Егоров поручил повысить эффективность участия муниципалитетов в реализации нацпроектов."По поручению главы региона в этом году муниципалитеты еженедельно будут проводить заседания организационных штабов по нацпроектам. До 15 февраля будут заключены соглашения между руководителями региональных проектов и муниципалитетами. Муниципальные образования должны разработать и утвердить графики кассового освоения и контрактования. Особое внимание будет уделяться объектам строительства, брендированию и информационному освещению", - сказал представитель пресс-службы.В регионе организуют цикл обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по подготовке техзаданий, проектной документации, проектов контрактов, проведения конкурентных процедур и исполнения контрактов в рамках создания объектов национальных проектов. Отдельный акцент сделают на установку камер на объектах, строящихся по нацпроектам.

https://ria.ru/20211231/egorov-1766295785.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим егоров