https://ria.ru/20220117/nato-1768275443.html

НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну

НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 17.01.2022

НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну

На Европейском континенте может начаться масштабный вооруженный конфликт из-за отсутствия у НАТО внятных целей. Об этом пишет профессор истории Католического... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:18

2022-01-17T20:18

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На Европейском континенте может начаться масштабный вооруженный конфликт из-за отсутствия у НАТО внятных целей. Об этом пишет профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в статье для Foreign Affairs.Как подчеркнул обозреватель, структура, созданная для западной части континента середины XX века, оказалась бессмысленной для восточной по окончании холодной войны. Альянс изначально ограничивался железным занавесом, географией и политикой, а сейчас неуклюже и бессистемно растягивается по всему региону, рассуждает он.По словам Киммеджа, чтобы упростить стратегические задачи и повысить обороноспособность, блоку необходимо "захлопнуть свои двери" для новых стран. Отказ от расширения и переосмысление архитектуры безопасности Центральной и Восточной Европы помогут ему выстоять в современных реалиях, полагает эксперт.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220117/posledstviya-1768232226.html

https://ria.ru/20220116/bayden-1768106764.html

сша

европа

восточная европа

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в мире, сша, европа, нато, восточная европа, россия