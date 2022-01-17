20:18 17.01.2022 (обновлено: 20:28 17.01.2022)
НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну, пишет Foreign Affairs
Foreign Affairs: НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На Европейском континенте может начаться масштабный вооруженный конфликт из-за отсутствия у НАТО внятных целей. Об этом пишет профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в статье для Foreign Affairs.
"Сегодня альянс превратился в рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран и простирается от Северной Америки через Западную Европу до Прибалтики и Турции. Кроме того, НАТО все чаще колеблется между наступлением и обороной и участвовала в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну", — заметил автор.
Как подчеркнул обозреватель, структура, созданная для западной части континента середины XX века, оказалась бессмысленной для восточной по окончании холодной войны. Альянс изначально ограничивался железным занавесом, географией и политикой, а сейчас неуклюже и бессистемно растягивается по всему региону, рассуждает он.
По словам Киммеджа, чтобы упростить стратегические задачи и повысить обороноспособность, блоку необходимо "захлопнуть свои двери" для новых стран. Отказ от расширения и переосмысление архитектуры безопасности Центральной и Восточной Европы помогут ему выстоять в современных реалиях, полагает эксперт.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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