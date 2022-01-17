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Житель Мордовии получил 14 лет колонии за насилие над двумя девочками
Житель Мордовии получил 14 лет колонии за насилие над двумя девочками - РИА Новости, 17.01.2022
Житель Мордовии получил 14 лет колонии за насилие над двумя девочками
Житель Мордовии, угрожавший убийством двум девочкам, в отношении которых он совершил сексуальное преступление, осужден на 14 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:35
2022-01-17T17:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Житель Мордовии, угрожавший убийством двум девочкам, в отношении которых он совершил сексуальное преступление, осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 53-летний мужчина совершил преступление, посягающее на половую неприкосновенность, в отношении 13-летней дочери своей знакомой. Угрожая девочке убийством, он потребовал, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. После этого в мае и июне 2021 года аналогичное преступление он совершил в отношении еще одной 13-летней знакомой девочки, также запугивая ее.Несмотря на то, что девочки боялись и всерьез опасались за свою жизнь, одна из них рассказала все родственникам. Мужчину задержали и заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) – три эпизода и статье 119 УК РФ (угроза убийством) – три эпизода."В ходе следствия вину мужчина признал полностью. Проведенная в отношении него судебная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия, россия
17:35 17.01.2022
 
Житель Мордовии получил 14 лет колонии за насилие над двумя девочками

Житель Мордовии получил 14 лет колонии за насилие над двумя 13-летними девочками

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Житель Мордовии, угрожавший убийством двум девочкам, в отношении которых он совершил сексуальное преступление, осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 53-летний мужчина совершил преступление, посягающее на половую неприкосновенность, в отношении 13-летней дочери своей знакомой. Угрожая девочке убийством, он потребовал, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. После этого в мае и июне 2021 года аналогичное преступление он совершил в отношении еще одной 13-летней знакомой девочки, также запугивая ее.
Несмотря на то, что девочки боялись и всерьез опасались за свою жизнь, одна из них рассказала все родственникам. Мужчину задержали и заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) – три эпизода и статье 119 УК РФ (угроза убийством) – три эпизода.
"В ходе следствия вину мужчина признал полностью. Проведенная в отношении него судебная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
09:27
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика МордовияРоссия
 
 
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