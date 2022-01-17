https://ria.ru/20220117/napitok-1768221476.html

Назван напиток, снижающий риск развития многих болезней

Мясников назвал напиток, который предотвращает инфаркт - РИА Новости, 17.01.2022

Назван напиток, снижающий риск развития многих болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе для здоровья. Об этом он написал в своем инстаграме. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:56

2022-01-17T14:56

2022-01-17T16:08

общество

александр мясников (врач)

кофе

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе для здоровья. Об этом он написал в своем инстаграме.По его словам, регулярное употребление этого напитка снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больного гипертонией кофе не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые, уточнил медик.Ранее Мясников рассказал о вреде чрезмерного приема в пищу молочных продуктов. Он напомнил, что есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. Врач посоветовал мужчинам быть более осторожными и употреблять не более 300 миллилитров напитка в день.

https://ria.ru/20220116/dementsiya-1768130049.html

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общество, александр мясников (врач), кофе