Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/napadenie-1768150166.html
Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение - РИА Новости, 17.01.2022
Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
Мужчина, напавший с ножом на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, направлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:59
2022-01-17T09:00
происшествия
красноярск
красноярский край
абакан
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, направлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК по региону.Ранее сообщалось, что в середине июля пассажир рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Красноярск-Минусинск из-за кажущейся ему угрозы, исходящей от рядом сидящих людей, напал с ножом на двух пассажиров и водителя автобуса. Злоумышленника удалось скрутить другим пассажирам, однако он успел нанести пострадавшим тяжкий и легкий вред здоровью. Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры региона, у нападавшего обнаружили расстройство личности."Суд счел достаточными доказательства для вынесения постановления о назначении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего жителя города Красноярска, уличенного в покушении на убийство двух пассажиров и водителя рейсового автобуса", - говорится в сообщении.Добавляется, что на допросе мужчина пояснил, что незадолго до происшествия стал бояться людей, которые могут причинить ему и окружающим вред. Поэтому решил уехать из Красноярска в Абакан.Подчеркивается, что у мужчины обнаружено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза, из-за чего он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог руководить ими."Мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211027/peterburg-1756450045.html
https://ria.ru/20210727/sud-1743094373.html
красноярск
красноярский край
абакан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край, абакан, следственный комитет россии (ск рф)
08:59 17.01.2022 (обновлено: 09:00 17.01.2022)
 
Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, направлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее сообщалось, что в середине июля пассажир рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Красноярск-Минусинск из-за кажущейся ему угрозы, исходящей от рядом сидящих людей, напал с ножом на двух пассажиров и водителя автобуса. Злоумышленника удалось скрутить другим пассажирам, однако он успел нанести пострадавшим тяжкий и легкий вред здоровью. Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры региона, у нападавшего обнаружили расстройство личности.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 11:52
В Петербурге наркоман с ножами и молотком выбил головой стекло автобуса
"Суд счел достаточными доказательства для вынесения постановления о назначении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего жителя города Красноярска, уличенного в покушении на убийство двух пассажиров и водителя рейсового автобуса", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на допросе мужчина пояснил, что незадолго до происшествия стал бояться людей, которые могут причинить ему и окружающим вред. Поэтому решил уехать из Красноярска в Абакан.
"При себе мужчина имел нож, который приобрел давно в туристических целях. Во время движения автобуса, находясь в салоне, он почувствовал, что его окружают люди, представляющие для него опасность, в связи с чем начал обороняться путем нанесения пассажирам и водителю ножевых ударов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что у мужчины обнаружено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза, из-за чего он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.
"Мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля 2021, 13:39
Под Красноярском арестовали мужчину, напавшего с ножом на людей в автобусе
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайАбаканСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев
09:04В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
09:03Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
08:59В России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугах
08:59Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
08:58В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
08:50От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
08:49В Улан-Удэ отменили крещенские купания
08:43Порошенко планирует поездки после суда
08:40СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
08:38При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека
08:35В Ноябрьске временно закрыли аэропорт
08:34В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
08:28Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
08:17В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19
08:14Курс рубля перешел к снижению к доллару
08:13Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
08:10Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
08:00Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
08:00По тормозам: когда ждать падения цен на машины
Лента новостейМолния
Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в КиевВ Приангарье ребенок упал в канализационный колодецАблязов заявил, что не финансировал протесты в КазахстанеВ России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугахНапавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечениеВ Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осямиВ Улан-Удэ отменили крещенские купанияПорошенко планирует поездки после судаСМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы ГрадскогоПри пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человекаВ Ноябрьске временно закрыли аэропортВ Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицыГлава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19Курс рубля перешел к снижению к долларуСиноптики рассказали о погоде в Москве в понедельникБолее 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?По тормозам: когда ждать падения цен на машины