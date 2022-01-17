https://ria.ru/20220117/napadenie-1768150166.html

Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение

Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение - РИА Новости, 17.01.2022

Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение

Мужчина, напавший с ножом на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, направлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:59

2022-01-17T08:59

2022-01-17T09:00

происшествия

красноярск

красноярский край

абакан

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, направлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК по региону.Ранее сообщалось, что в середине июля пассажир рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Красноярск-Минусинск из-за кажущейся ему угрозы, исходящей от рядом сидящих людей, напал с ножом на двух пассажиров и водителя автобуса. Злоумышленника удалось скрутить другим пассажирам, однако он успел нанести пострадавшим тяжкий и легкий вред здоровью. Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры региона, у нападавшего обнаружили расстройство личности."Суд счел достаточными доказательства для вынесения постановления о назначении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего жителя города Красноярска, уличенного в покушении на убийство двух пассажиров и водителя рейсового автобуса", - говорится в сообщении.Добавляется, что на допросе мужчина пояснил, что незадолго до происшествия стал бояться людей, которые могут причинить ему и окружающим вред. Поэтому решил уехать из Красноярска в Абакан.Подчеркивается, что у мужчины обнаружено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза, из-за чего он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог руководить ими."Мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211027/peterburg-1756450045.html

https://ria.ru/20210727/sud-1743094373.html

красноярск

красноярский край

абакан

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происшествия, красноярск, красноярский край, абакан, следственный комитет россии (ск рф)