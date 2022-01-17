08:59 17.01.2022 (обновлено: 09:00 17.01.2022)
Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
Напавшего с ножом на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на водителя и двух пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае, направлен на принудительное лечение, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее сообщалось, что в середине июля пассажир рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Красноярск-Минусинск из-за кажущейся ему угрозы, исходящей от рядом сидящих людей, напал с ножом на двух пассажиров и водителя автобуса. Злоумышленника удалось скрутить другим пассажирам, однако он успел нанести пострадавшим тяжкий и легкий вред здоровью. Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры региона, у нападавшего обнаружили расстройство личности.
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"Суд счел достаточными доказательства для вынесения постановления о назначении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего жителя города Красноярска, уличенного в покушении на убийство двух пассажиров и водителя рейсового автобуса", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на допросе мужчина пояснил, что незадолго до происшествия стал бояться людей, которые могут причинить ему и окружающим вред. Поэтому решил уехать из Красноярска в Абакан.
"При себе мужчина имел нож, который приобрел давно в туристических целях. Во время движения автобуса, находясь в салоне, он почувствовал, что его окружают люди, представляющие для него опасность, в связи с чем начал обороняться путем нанесения пассажирам и водителю ножевых ударов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что у мужчины обнаружено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза, из-за чего он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.
"Мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
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