https://ria.ru/20220117/moshennichestvo-1768143274.html

Главу представительства "Аэрофлота" в Томске заподозрили мошенничестве

Главу представительства "Аэрофлота" в Томске заподозрили мошенничестве - РИА Новости, 17.01.2022

Главу представительства "Аэрофлота" в Томске заподозрили мошенничестве

Уголовное дело завели на главу представительства "Аэрофлота" в Томске, который подозревается в фиктивном трудоустройстве знакомой для получения ее зарплаты,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T06:12

2022-01-17T06:12

2022-01-17T06:12

происшествия

томская область

томск

аэрофлот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94404/97/944049781_0:46:1821:1070_1920x0_80_0_0_8368be48bc028c9e749f6f2f8e21e1e6.jpg

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Уголовное дело завели на главу представительства "Аэрофлота" в Томске, который подозревается в фиктивном трудоустройстве знакомой для получения ее зарплаты, сообщает УФСБ по Томской области.По данным УФСБ, деньги "Аэрофлота", перечисленные с февраля 2020 года по июль 2021 года в качестве заработной платы в общей сумме около 1 миллиона рублей, глава представительства, используя свое служебное положение, похитил и впоследствии распорядился по своему усмотрению. Этим он причинил компании имущественный ущерб в крупном размере, считает следствие."Следственным подразделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК России "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", - сообщили в ведомстве.Все обстоятельства противоправной деятельности устанавливаются.

https://ria.ru/20220113/furgal-1767682856.html

томская область

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томская область, томск, аэрофлот, россия