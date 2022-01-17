Главу представительства "Аэрофлота" в Томске заподозрили мошенничестве
Главу представительства "Аэрофлота" в Томске заподозрили в крупном мошенничестве
Компания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Уголовное дело завели на главу представительства "Аэрофлота" в Томске, который подозревается в фиктивном трудоустройстве знакомой для получения ее зарплаты, сообщает УФСБ по Томской области.
"Согласно полученным сведениям, фигурант в феврале 2020 года трудоустроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, достигнув при этом договоренности о том, что фактически исполнять обязанности по указанной должности ей не придется, а денежными средствами, перечисляемыми ПАО "Аэрофлот" в качестве заработной платы, он будет распоряжаться по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, деньги "Аэрофлота", перечисленные с февраля 2020 года по июль 2021 года в качестве заработной платы в общей сумме около 1 миллиона рублей, глава представительства, используя свое служебное положение, похитил и впоследствии распорядился по своему усмотрению. Этим он причинил компании имущественный ущерб в крупном размере, считает следствие.
"Следственным подразделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК России "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", - сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства противоправной деятельности устанавливаются.
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