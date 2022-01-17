https://ria.ru/20220117/makgi-1768140094.html

В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века

В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века - РИА Новости, 17.01.2022

В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века

Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги скончался в возрасте 102 лет, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:48

2022-01-17T03:48

2022-01-17T03:53

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сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги скончался в возрасте 102 лет, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.Во время Второй мировой войны Макги совершил более 130 боевых вылетов в составе "летчиков Таскиги" - легендарной группы, сформированной полностью из чернокожих пилотов.Генеральское звание Макги два года назад присвоил тогдашний президент США Дональд Трамп, который чествовал ветерана как героя войны и борца за гражданские права в своем последнем выступлении в Конгрессе.На истребителях P-51 "Мустанг" с красными хвостами летчики Таскиги сопровождали американские бомбардировщики над Европой. Их успех считается заметной вехой в борьбе против расовой дискриминации в Америке и одним из факторов, побудивших в 1948 году президента Гарри Трумэна отменить сегрегацию в вооруженных силах США.Позднее Макги воевал в Корее и Вьетнаме, совершив в общей сложности 409 боевых вылетов. Он вышел в отставку в 1973 году, занимался бизнесом, руководил гражданским аэропортом. У него остались трое детей, 10 внуков и 14 правнуков.

https://ria.ru/20211229/reid-1765929351.html

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в мире, сша, ллойд остин