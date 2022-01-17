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В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века
В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века - РИА Новости, 17.01.2022
В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века
Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги скончался в возрасте 102 лет, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T03:48
2022-01-17T03:53
в мире
сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги скончался в возрасте 102 лет, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.Во время Второй мировой войны Макги совершил более 130 боевых вылетов в составе "летчиков Таскиги" - легендарной группы, сформированной полностью из чернокожих пилотов.Генеральское звание Макги два года назад присвоил тогдашний президент США Дональд Трамп, который чествовал ветерана как героя войны и борца за гражданские права в своем последнем выступлении в Конгрессе.На истребителях P-51 "Мустанг" с красными хвостами летчики Таскиги сопровождали американские бомбардировщики над Европой. Их успех считается заметной вехой в борьбе против расовой дискриминации в Америке и одним из факторов, побудивших в 1948 году президента Гарри Трумэна отменить сегрегацию в вооруженных силах США.Позднее Макги воевал в Корее и Вьетнаме, совершив в общей сложности 409 боевых вылетов. Он вышел в отставку в 1973 году, занимался бизнесом, руководил гражданским аэропортом. У него остались трое детей, 10 внуков и 14 правнуков.
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в мире, сша, ллойд остин
03:48 17.01.2022 (обновлено: 03:53 17.01.2022)
 
В США умер один из первых чернокожих военных летчиков, проживший более века

В США умер один из первых чернокожих военных летчиков Макги, проживший один век и два года

© AFP 2021 / DREW ANGERERОдин из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги
Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / DREW ANGERER
Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Один из первых военных летчиков из числа афроамериканцев Чарльз Макги скончался в возрасте 102 лет, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Во время Второй мировой войны Макги совершил более 130 боевых вылетов в составе "летчиков Таскиги" - легендарной группы, сформированной полностью из чернокожих пилотов.
"Сегодня мы потеряли американского героя. Чарльз Макги, бригадный генерал и один из последних летчиков Таскиги, скончался в возрасте 102 лет", - написал Остин в Twitter.
Генеральское звание Макги два года назад присвоил тогдашний президент США Дональд Трамп, который чествовал ветерана как героя войны и борца за гражданские права в своем последнем выступлении в Конгрессе.
На истребителях P-51 "Мустанг" с красными хвостами летчики Таскиги сопровождали американские бомбардировщики над Европой. Их успех считается заметной вехой в борьбе против расовой дискриминации в Америке и одним из факторов, побудивших в 1948 году президента Гарри Трумэна отменить сегрегацию в вооруженных силах США.
Позднее Макги воевал в Корее и Вьетнаме, совершив в общей сложности 409 боевых вылетов. Он вышел в отставку в 1973 году, занимался бизнесом, руководил гражданским аэропортом. У него остались трое детей, 10 внуков и 14 правнуков.
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В миреСШАЛлойд Остин
 
 
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