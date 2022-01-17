https://ria.ru/20220117/lukashevich-1768193806.html
Россия не будет обсуждать свои инициативы в ОБСЕ, заявил постпред
Россия не будет обсуждать свои инициативы в ОБСЕ, заявил постпред - РИА Новости, 17.01.2022
Россия не будет обсуждать свои инициативы в ОБСЕ, заявил постпред
Россия не собирается вести дискуссии по своим предложениям по безопасности в ОБСЕ, так как это аморфная организация, которая утратила субъектность, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:55
2022-01-17T12:55
2022-01-17T12:55
в мире
александр лукашевич
обсе
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия не собирается вести дискуссии по своим предложениям по безопасности в ОБСЕ, так как это аморфная организация, которая утратила субъектность, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Мы не собираемся вести какие-то дискуссии по нашим инициативам в ОБСЕ. Это аморфная структура, которая к тому же не обладает международно-правовым статусом. Она не имеет ни устава, ни учредительного документа, и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в Евроатлантике", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768170460.html
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в мире, александр лукашевич, обсе, россия
Россия не будет обсуждать свои инициативы в ОБСЕ, заявил постпред
Постпред Лукашевич назвал ОБСЕ аморфной организацией, которая утратила субъектность