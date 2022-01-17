https://ria.ru/20220117/lekarstva-1768230559.html
Путин поручил доложить о расширении возможностей покупки лекарств в селах
Путин поручил доложить о расширении возможностей покупки лекарств в селах - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил доложить о расширении возможностей покупки лекарств в селах
Правительство РФ до 15 апреля должно доложить президенту РФ Владимиру Путину о том, как идет работа по расширению возможностей покупки лекарств на сельских... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:35
2022-01-17T15:35
2022-01-17T15:35
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ до 15 апреля должно доложить президенту РФ Владимиру Путину о том, как идет работа по расширению возможностей покупки лекарств на сельских территориях, включая возможности "Почты России", говорится в перечне поручений главы государства."Правительству... обеспечить для граждан, проживающих в сельской местности, расширение возможностей приобретения лекарственных средств и медицинских изделий с использованием объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения (фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), а также объектов инфраструктуры акционерного общества "Почта России". Доклад – до 15 апреля 2022 года", - говорится на сайте Кремля.Кроме того, кабмин должен доложить о внесении в программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" изменений, в соответствии с которыми возможность стать участниками указанных программ будет предоставлена лицам, завершившим обучение в медицинских образовательных организациях высшего образования, медицинских профессиональных образовательных организациях и изъявившим желание работать в медицинских организациях, расположенных в местах проживания таких лиц.
https://ria.ru/20220113/lekarstva-1767749060.html
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общество, владимир путин, почта россии, россия
Путин поручил доложить о расширении возможностей покупки лекарств в селах
Путин поручил до 15 апреля доложить о расширении возможностей покупки лекарств в селах