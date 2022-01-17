https://ria.ru/20220117/lekarstva-1768202354.html
В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом
В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом - РИА Новости, 17.01.2022
В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом
Росздравнадзор в Орловской области проверит, почему дети с сахарным диабетом в регионе не получают тест-полоски, говорится в сообщении территориального органа... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:26
2022-01-17T13:26
2022-01-17T13:26
общество
орловская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148130/92/1481309248_0:308:6016:3692_1920x0_80_0_0_a02ed84fed0deb7b22147b71c6e14f26.jpg
БРЯНСК, 17 янв - РИА Новости. Росздравнадзор в Орловской области проверит, почему дети с сахарным диабетом в регионе не получают тест-полоски, говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора."Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проверит организацию лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что поводом к организации надзорных мероприятий стали жалобы жителей региона, появившиеся в СМИ.Сообщалось, что жители Орловской области, страдающие сахарным диабетом, в том числе и дети, с сентября 2021 года не получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.Следствие также сообщало о проведении проверки по публикации.
https://ria.ru/20211217/lekarstva-1764179814.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148130/92/1481309248_342:0:5675:4000_1920x0_80_0_0_0587beb7910036829214afce548d5903.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, орловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом
Росздравнадзор проверит обеспечение лекарствами детей с диабетом в Орловской области