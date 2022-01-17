https://ria.ru/20220117/lekarstva-1768202354.html

В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом

В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом - РИА Новости, 17.01.2022

В Орловской области проверят обеспечение лекарствами детей с диабетом

Росздравнадзор в Орловской области проверит, почему дети с сахарным диабетом в регионе не получают тест-полоски, говорится в сообщении территориального органа... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:26

2022-01-17T13:26

2022-01-17T13:26

общество

орловская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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БРЯНСК, 17 янв - РИА Новости. Росздравнадзор в Орловской области проверит, почему дети с сахарным диабетом в регионе не получают тест-полоски, говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора."Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проверит организацию лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что поводом к организации надзорных мероприятий стали жалобы жителей региона, появившиеся в СМИ.Сообщалось, что жители Орловской области, страдающие сахарным диабетом, в том числе и дети, с сентября 2021 года не получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.Следствие также сообщало о проведении проверки по публикации.

https://ria.ru/20211217/lekarstva-1764179814.html

орловская область

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общество, орловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество