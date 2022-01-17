https://ria.ru/20220117/kupel-1768198692.html

Воробьев поручил обеспечить безопасность в купелях Подмосковья

Воробьев поручил обеспечить безопасность в купелях Подмосковья - РИА Новости, 17.01.2022

Воробьев поручил обеспечить безопасность в купелях Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обеспечить максимальный комфорт и безопасность купелей на крещенских купаниях во всех муниципалитетах... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:11

2022-01-17T13:11

2022-01-17T13:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обеспечить максимальный комфорт и безопасность купелей на крещенских купаниях во всех муниципалитетах региона.Ранее региональный главк МЧС РФ сообщал РИА Новости, что в Подмосковье будет организовано свыше 230 купелей."В Подмосковье мы готовим купели, все что касается организации мероприятия, все должно быть на должном уровне", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.

https://ria.ru/20220117/otoplenie-1768182495.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев