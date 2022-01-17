https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768201311.html
Около 260 тысяч человек ждут на купелях Подмосковья в Крещение
Около 260 тысяч человек ждут на купелях Подмосковья в Крещение - РИА Новости, 17.01.2022
Около 260 тысяч человек ждут на купелях Подмосковья в Крещение
Порядка 260 тысяч жителей Москвы и Московской области ожидается на подмосковных купелях в праздник Крещения, сообщил на заседании правительства Подмосковья... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:20
2022-01-17T13:20
2022-01-17T14:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Порядка 260 тысяч жителей Москвы и Московской области ожидается на подмосковных купелях в праздник Крещения, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По его словам, в организации крещенских купаний принимают участие 11 ведомств, в том числе Роспотребнадзор, МЧС, региональный Минтранс и другие. Ранее сообщалось, что на территории Московской области будет организовано свыше 230 купелей."Мы ожидаем 260 тысяч жителей Москвы и Подмосковья на наших купелях. Определены места, как добраться, санитарные меры, организованы горячие напитки", - сказал Хайкин.
https://ria.ru/20220117/kupel-1768198692.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин