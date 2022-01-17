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Религия
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"Мы увидели страшное". Какие районы Москвы стоят на костях
"Мы увидели страшное". Какие районы Москвы стоят на костях - РИА Новости, 17.01.2022
"Мы увидели страшное". Какие районы Москвы стоят на костях
В Москве то и дело находят старинные надгробия и могилы. В столице было множество кладбищ, но о некоторых сегодня напоминают лишь необычные артефакты на улицах. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:00
2022-01-17T07:58
религия
иван грозный
данилов
москва
исаак левитан
архнадзор
елизавета петровна (императрица)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Никита Бизин. В Москве то и дело находят старинные надгробия и могилы. В столице было множество кладбищ, но о некоторых сегодня напоминают лишь необычные артефакты на улицах. О самых известных затерянных некрополях — в материале РИА Новости.Осколки прошлогоНе так давно возле Театра эстрады на Берсеневской набережной меняли бордюр. В ходе работ строители обнаружили обветшалые гранитные плиты, на них — обрывки имен и фамилий, слова "родился" и "скончался".Еще раньше старые надгробия находили в Сокольниках, на Тверском бульваре, на улицах Большая Полянка и Новая Басманная. Могильные камни стали обрамлением улиц.Историки-москвоведы поясняют: их часто повторно использовали в середине 1930-х, когда утвердили генеральный план реконструкции столицы. Тогда предполагали увеличить территорию города, построить новые районы и расширить многие улицы.Все, что вставало на пути будущего проспекта или магистрали, сносили. А обломки шли на благоустройство. Зачастую преградой были кладбища. Всего в советские годы разрушили 12 крупных некрополей.И это не считая более мелких — церковных. Ведь до революции возле каждой столичной церкви и монастыря был погост. При сносе пострадали могилы не только простых людей, но и значимые святыни. Например, мощи преподобного Даниила — родоначальника всех московских князей.Известно, что до XX века они находились в одноименном монастыре. В 1932-м, когда обитель закрыли, мощи, по свидетельствам горожан, перезахоронили на ближайшем погосте. Но через несколько лет его сровняли с землей — святыня бесследно исчезла.Правда, в последнее время на раскопках вокруг Данилова монастыря археологам то и дело попадаются человеческие останки. Вполне возможно, среди них и мощи святого покровителя столицы.Проклятое местоСегодня трудно представить, что когда-то на месте привычных жилых кварталов, улиц и скверов хоронили умерших. Так было, например, с Лазаревским кладбищем в районе Марьиной рощи.В середине XVIII века это была самая окраина Москвы. По указу императрицы Елизаветы Петровны в 1758-м здесь устроили первую городскую усыпальницу. Местные, однако, быстро окрестили ее проклятой. Лазаревское окружал густой Марьинский лес. Да и хоронили здесь часто самоубийц.Как и всякое старое кладбище, Лазаревское богато легендами. Одна из них связана с фамильной усыпальницей известного русского актера XVIII века — Силы Сандунова, чье имя носят знаменитые бани на Неглинке.Выходец из очень богатой семьи после смерти родителей в наследство не получил ни копейки. Куда исчезло состояние — неизвестно. Сандунов вспомнил, что мать перед смертью просила положить в гроб любимую подушку. И подумал, что в ней спрятаны драгоценности. Вместе с братом они раскопали могилу, однако внутри подушки нашли только пух и перья.Подобные легенды привлекали на Лазаревское кладбище "черных копателей". Во многом, считают краеведы, из-за того, что во второй половине XIX века здесь хоронили богатых купцов.Однако к началу ХХ столетия усыпальница пришла в запустение. Как писал в 1916-м историк Москвы Алексей Саладин, Лазаревское "… далеко не ласкает взгляда… Спрятавшись от шума за прочными стенами, кладбище покрыто буйной растительностью. Трава выше пояса — скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти с трудом, обжигаясь о крапиву".В начале 1930-х его закрыли, а в 1936-м и вовсе ликвидировали, чтобы позже устроить детский парк "Фестивальный". "Несколько лет назад, во время очередной реконструкции, я приезжал туда и приглядывался. Но никаких останков не обнаружил. Это неудивительно, ведь еще в 1960-е рабочие вывезли с территории Лазаревского слой земли глубиной в несколько метров. Вряд ли там что-то осталось", — говорит член координационного совета общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.По его словам, о кладбище напоминает лишь единственное надгробие у входа в парк. Но до сих пор мемориальной таблички там нет.Вдоль дороги — мертвыеДругое крупное кладбище, исчезнувшее с карты Москвы в советское время, — Дорогомиловское. Как и Лазаревское, оно было городским. Но с пометкой — "чумное".Дело в том, что в 1771-м по Москве прокатилась страшная эпидемия — ежедневно умирало по тысяче человек. Из санитарных соображений Екатерина II запретила хоронить в черте города.В результате за Камер-Коллежским валом — тогдашней границы Москвы — образовалось кольцо кладбищ: Миусское, Преображенское, Ваганьковское, Даниловское, Рогожское, Калитиниковское, Пятницкое и Дорогомиловское.Последнее располагалось вдоль Кутузовского проспекта в районе современного Дорогомиловского моста — здесь лежали в основном крестьяне.Но все изменилось после 1812-го, когда тут появилось братское захоронение погибших в Бородинской битве. А с середины XIX века сюда привозили ученых, политиков и деятелей искусства. Кладбище негласно прозвали "профессорским".В 1939-м его закрыли. Родственникам предложили перенести останки горожан на новое — Востряковское.А прах наиболее значимых фигур советское руководство решило перезахоронить на Новодевичьем. Например, художника Исаака Левитана.В 1950-е на месте Дорогомиловского кладбища возвели жилой квартал — для семей партийного руководства. Однако оно все еще напоминало о себе."По рассказам жителей, чье детство пришлось на 1960-е, во дворах домов по четной стороне Кутузовского проспекта легко можно было наткнуться на захоронения — достаточно немного копнуть землю", — отмечает Михайлов.У самых стен КремляВпрочем, кладбища сносили не только в XX столетии — так поступали и задолго до прихода советской власти."В далекие века, — рассказывает общественник, — кладбища тоже реконструировали. А надгробия использовали как строительный материал для новых зданий. Могильные плиты можно увидеть в фундаментах и цоколях многих сооружений Средневековья".Таким образом, например, исчезло кладбище Моисеевского монастыря, располагавшегося на месте современной Манежной площади. Обитель в середине XVI века основал Иван Грозный. Само собой, рядом появился погост.Из-за чумы в 1771-м его закрыли. Постепенно монахинь выселили, монастырь разобрали. Вскоре здесь появилась одноименная площадь с торговыми рядами, гостиницами и лавками. Но и та просуществовала недолго.В 1930-х тут провели дорогу. Монастырское кладбище оказалось скрыто под толщей асфальта. Обнаружили его лишь в середине 1990-х, когда под Манежной площадью начали строить торговый центр "Охотный ряд". Под присмотром ученых."Когда над зоной монастыря, — вспоминал Александр Векслер, в то время главный археолог Москвы, — строителями был вскрыт асфальт и снят техногенный балласт, выявились признаки некрополя. Мы со страхом ждали этого момента. Из-под осыпающейся земли полезли гробы".Специалисты обнаружили около 600 иноческих захоронений. А вместе с ними — монашеские облачения, расшитые золотыми и серебряными нитями, нательные кресты из металла и янтаря и многое другое. Благодаря особенностям грунта уникальные артефакты сохранились почти в первозданном виде.
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данилов
москва
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иван грозный, данилов, москва, исаак левитан, архнадзор, елизавета петровна (императрица), аналитика - религия и мировоззрение, кутузовский проспект
08:00 17.01.2022
 

"Мы увидели страшное". Какие районы Москвы стоят на костях

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкМогильные надгробия в некрополе Александро-Невской Лавры
Могильные надгробия в некрополе Александро-Невской Лавры - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Никита Бизин. В Москве то и дело находят старинные надгробия и могилы. В столице было множество кладбищ, но о некоторых сегодня напоминают лишь необычные артефакты на улицах. О самых известных затерянных некрополях — в материале РИА Новости.

Осколки прошлого

Не так давно возле Театра эстрады на Берсеневской набережной меняли бордюр. В ходе работ строители обнаружили обветшалые гранитные плиты, на них — обрывки имен и фамилий, слова "родился" и "скончался".
Еще раньше старые надгробия находили в Сокольниках, на Тверском бульваре, на улицах Большая Полянка и Новая Басманная. Могильные камни стали обрамлением улиц.
Историки-москвоведы поясняют: их часто повторно использовали в середине 1930-х, когда утвердили генеральный план реконструкции столицы. Тогда предполагали увеличить территорию города, построить новые районы и расширить многие улицы.
Все, что вставало на пути будущего проспекта или магистрали, сносили. А обломки шли на благоустройство. Зачастую преградой были кладбища. Всего в советские годы разрушили 12 крупных некрополей.
И это не считая более мелких — церковных. Ведь до революции возле каждой столичной церкви и монастыря был погост. При сносе пострадали могилы не только простых людей, но и значимые святыни. Например, мощи преподобного Даниила — родоначальника всех московских князей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Данилов монастырь. Архивное фото
Свято-Данилов монастырь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Свято-Данилов монастырь. Архивное фото
Известно, что до XX века они находились в одноименном монастыре. В 1932-м, когда обитель закрыли, мощи, по свидетельствам горожан, перезахоронили на ближайшем погосте. Но через несколько лет его сровняли с землей — святыня бесследно исчезла.
Правда, в последнее время на раскопках вокруг Данилова монастыря археологам то и дело попадаются человеческие останки. Вполне возможно, среди них и мощи святого покровителя столицы.

Проклятое место

Сегодня трудно представить, что когда-то на месте привычных жилых кварталов, улиц и скверов хоронили умерших. Так было, например, с Лазаревским кладбищем в районе Марьиной рощи.
В середине XVIII века это была самая окраина Москвы. По указу императрицы Елизаветы Петровны в 1758-м здесь устроили первую городскую усыпальницу. Местные, однако, быстро окрестили ее проклятой. Лазаревское окружал густой Марьинский лес. Да и хоронили здесь часто самоубийц.
© Public domain Фрагмент старой карты Москвы с указанием месторасположения Лазаревского кладбища
Фрагмент старой карты Москвы с указанием месторасположения Лазаревского кладбища
© Public domain
Фрагмент старой карты Москвы с указанием месторасположения Лазаревского кладбища
Как и всякое старое кладбище, Лазаревское богато легендами. Одна из них связана с фамильной усыпальницей известного русского актера XVIII века — Силы Сандунова, чье имя носят знаменитые бани на Неглинке.
Выходец из очень богатой семьи после смерти родителей в наследство не получил ни копейки. Куда исчезло состояние — неизвестно. Сандунов вспомнил, что мать перед смертью просила положить в гроб любимую подушку. И подумал, что в ней спрятаны драгоценности. Вместе с братом они раскопали могилу, однако внутри подушки нашли только пух и перья.
Подобные легенды привлекали на Лазаревское кладбище "черных копателей". Во многом, считают краеведы, из-за того, что во второй половине XIX века здесь хоронили богатых купцов.
Однако к началу ХХ столетия усыпальница пришла в запустение. Как писал в 1916-м историк Москвы Алексей Саладин, Лазаревское "… далеко не ласкает взгляда… Спрятавшись от шума за прочными стенами, кладбище покрыто буйной растительностью. Трава выше пояса — скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти с трудом, обжигаясь о крапиву".
CC BY-SA 4.0 / Kemal KOZBAEV (cropped) / Парк "Фестивальный", расположенный на месте Лазаревского кладбища
Парк Фестивальный, расположенный на месте Лазаревского кладбища - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Kemal KOZBAEV (cropped) /
Парк "Фестивальный", расположенный на месте Лазаревского кладбища
В начале 1930-х его закрыли, а в 1936-м и вовсе ликвидировали, чтобы позже устроить детский парк "Фестивальный". "Несколько лет назад, во время очередной реконструкции, я приезжал туда и приглядывался. Но никаких останков не обнаружил. Это неудивительно, ведь еще в 1960-е рабочие вывезли с территории Лазаревского слой земли глубиной в несколько метров. Вряд ли там что-то осталось", — говорит член координационного совета общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.
По его словам, о кладбище напоминает лишь единственное надгробие у входа в парк. Но до сих пор мемориальной таблички там нет.

Вдоль дороги — мертвые

Другое крупное кладбище, исчезнувшее с карты Москвы в советское время, — Дорогомиловское. Как и Лазаревское, оно было городским. Но с пометкой — "чумное".
Дело в том, что в 1771-м по Москве прокатилась страшная эпидемия — ежедневно умирало по тысяче человек. Из санитарных соображений Екатерина II запретила хоронить в черте города.
© Public domainДорогомиловское кладбище на плане Москвы
Дорогомиловское кладбище на плане Москвы
© Public domain
Дорогомиловское кладбище на плане Москвы
В результате за Камер-Коллежским валом — тогдашней границы Москвы — образовалось кольцо кладбищ: Миусское, Преображенское, Ваганьковское, Даниловское, Рогожское, Калитиниковское, Пятницкое и Дорогомиловское.
Последнее располагалось вдоль Кутузовского проспекта в районе современного Дорогомиловского моста — здесь лежали в основном крестьяне.
Но все изменилось после 1812-го, когда тут появилось братское захоронение погибших в Бородинской битве. А с середины XIX века сюда привозили ученых, политиков и деятелей искусства. Кладбище негласно прозвали "профессорским".
В 1939-м его закрыли. Родственникам предложили перенести останки горожан на новое — Востряковское.
А прах наиболее значимых фигур советское руководство решило перезахоронить на Новодевичьем. Например, художника Исаака Левитана.
© Public domain Церковь Елисаветы Преподобной на Дорогомиловском кладбище. Архивное фото
Церковь Елисаветы Преподобной на Дорогомиловском кладбище. Архивное фото
© Public domain
Церковь Елисаветы Преподобной на Дорогомиловском кладбище. Архивное фото
В 1950-е на месте Дорогомиловского кладбища возвели жилой квартал — для семей партийного руководства. Однако оно все еще напоминало о себе.
"По рассказам жителей, чье детство пришлось на 1960-е, во дворах домов по четной стороне Кутузовского проспекта легко можно было наткнуться на захоронения — достаточно немного копнуть землю", — отмечает Михайлов.

У самых стен Кремля

Впрочем, кладбища сносили не только в XX столетии — так поступали и задолго до прихода советской власти.
"В далекие века, — рассказывает общественник, — кладбища тоже реконструировали. А надгробия использовали как строительный материал для новых зданий. Могильные плиты можно увидеть в фундаментах и цоколях многих сооружений Средневековья".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМанежная площадь в Москве
Манежная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Манежная площадь в Москве
Таким образом, например, исчезло кладбище Моисеевского монастыря, располагавшегося на месте современной Манежной площади. Обитель в середине XVI века основал Иван Грозный. Само собой, рядом появился погост.
Из-за чумы в 1771-м его закрыли. Постепенно монахинь выселили, монастырь разобрали. Вскоре здесь появилась одноименная площадь с торговыми рядами, гостиницами и лавками. Но и та просуществовала недолго.
В 1930-х тут провели дорогу. Монастырское кладбище оказалось скрыто под толщей асфальта. Обнаружили его лишь в середине 1990-х, когда под Манежной площадью начали строить торговый центр "Охотный ряд". Под присмотром ученых.
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкАрхеологические раскопки на Манежной площади, 1994 год
Археологические раскопки на Манежной площади, 1994 год - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Археологические раскопки на Манежной площади, 1994 год
"Когда над зоной монастыря, — вспоминал Александр Векслер, в то время главный археолог Москвы, — строителями был вскрыт асфальт и снят техногенный балласт, выявились признаки некрополя. Мы со страхом ждали этого момента. Из-под осыпающейся земли полезли гробы".
Специалисты обнаружили около 600 иноческих захоронений. А вместе с ними — монашеские облачения, расшитые золотыми и серебряными нитями, нательные кресты из металла и янтаря и многое другое. Благодаря особенностям грунта уникальные артефакты сохранились почти в первозданном виде.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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"Все покрыто золотом". Кто оставил в России несметные сокровища
 
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