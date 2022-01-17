https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768201856.html

Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак

Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак - РИА Новости, 17.01.2022

Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак

Число заболевших COVID-19 будет увеличиваться, надо обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования, заявил секретарь генсовета партии... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:25

2022-01-17T13:25

2022-01-17T13:34

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей турчак

единая россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 будет увеличиваться, надо обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране – сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Количество будет увеличиваться, ситуация изменилась. Доминирующим штаммом становится "омикрон", и в этой связи надо очень обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".

https://ria.ru/20220117/vrachi-1768191713.html

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2022

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей турчак, единая россия, здоровье - общество