https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768201856.html
Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак
Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак - РИА Новости, 17.01.2022
Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак
Число заболевших COVID-19 будет увеличиваться, надо обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования, заявил секретарь генсовета партии... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:25
2022-01-17T13:25
2022-01-17T13:34
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андрей турчак
единая россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 будет увеличиваться, надо обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране – сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Количество будет увеличиваться, ситуация изменилась. Доминирующим штаммом становится "омикрон", и в этой связи надо очень обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей турчак, единая россия, здоровье - общество
13:25 17.01.2022 (обновлено: 13:34 17.01.2022)
Число заболевших COVID-19 будет расти, заявил Турчак
Секретарь генсовета ЕР Турчак призвал обдуманно реагировать на ситуацию с COVID-19