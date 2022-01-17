https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768181791.html

В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом

В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 17.01.2022

В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом

В Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:05

2022-01-17T12:05

2022-01-17T12:09

распространение коронавируса

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта работа ведётся и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

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дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии