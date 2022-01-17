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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768181791.html
В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом
В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 17.01.2022
В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом
В Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:05
2022-01-17T12:09
распространение коронавируса
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта работа ведётся и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.
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дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:05 17.01.2022 (обновлено: 12:09 17.01.2022)
 
В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом

Песков: необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия по COVID-19 нет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне"
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в "красной зоне"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта работа ведётся и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.
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Распространение коронавирусаДмитрий ПесковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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