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В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:45
2022-01-17T11:45
2022-01-17T11:45
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 7529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 736 человек. На ИВЛ находятся 515 человек. В городе выздоровели еще 1805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 909 491", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 515 человек