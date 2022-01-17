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В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 736 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:45

2022-01-17T11:45

2022-01-17T11:45

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 515 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 7529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 736 человек. На ИВЛ находятся 515 человек. В городе выздоровели еще 1805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 909 491", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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