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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 17.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев новой коронавирусной инфекции за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:34
2022-01-17T11:34
2022-01-17T11:34
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
ульяновская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев новой коронавирусной инфекции за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Республика Алтай, Чукотский автономный округ - 0,1%, 3. Ульяновская область - 0,11%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,06%