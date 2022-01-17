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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 17.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев новой коронавирусной инфекции за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:34

2022-01-17T11:34

2022-01-17T11:34

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

ульяновская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев новой коронавирусной инфекции за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Республика Алтай, Чукотский автономный округ - 0,1%, 3. Ульяновская область - 0,11%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика калмыкия

ульяновская область

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