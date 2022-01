https://ria.ru/20220117/klum-1767839147.html

Модель Хайди Клум записала трек со Снуп Доггом

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Хайди Клум записала трек со Снуп Доггом. Об этом модель сообщила в личном микроблоге. Композиция называется "Chai tea with Heidi". Она уже доступна на цифровых платформах. "Я фанат Снуп Догга. Пообщалась с ним по поводу идеи вместе записать трек для шоу. И он пригласил меня в студию. Мне нравятся песни, слушая которые, людям хочется танцевать и веселиться. Снуп помог мне записать именно такую композицию", — цитирует Клум ET Canada. Это дебютная песня немецкой супермодели. В ней также звучат несколько строк из песни Рода Стюарта "Baby Jane" (1983). Трек станет заглавным в новом сезоне реалити-шоу "Germany's Next Topmodel". Хайди ведущая и судья проекта, в котором девушки соревнуются за звание следующей топ-модели Германии.

