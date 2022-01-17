https://ria.ru/20220117/kino-1767902812.html

"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас

"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас - РИА Новости, 17.01.2022

"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас

Изобретательный Эйс Вентура, эксцентричный танцор из "Маски" — Джим Керри отмечает 60-летие. Его включали в списки самых смешных и самых раздражающих актеров,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:00

2022-01-17T08:00

2022-01-17T07:58

джим керри

брюс уиллис

камерон диаз

деми мур (деметрия гайнс)

эштон катчер

джон траволта

джуд лоу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767887049_0:53:2942:1708_1920x0_80_0_0_259f120cd067335300b5551ebbff232f.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Изобретательный Эйс Вентура, эксцентричный танцор из "Маски" — Джим Керри отмечает 60-летие. Его включали в списки самых смешных и самых раздражающих актеров, он продолжает сниматься в комедиях и драмах. Не все его сверстники могут похвастаться тем же. О том, что стало с голливудскими звездами 1990-х и чем они занимаются сейчас, — в материале РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джим керри, фото, брюс уиллис, камерон диаз, деми мур (деметрия гайнс), эштон катчер, джон траволта, джуд лоу, том круз, леонардо ди каприо, стивен сигал, ума турман, киану ривз, эдди мерфи, знаменитости, кино и сериалы