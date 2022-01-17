"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас
Для партнерши Керри по фильму "Маска", Камерон Диас, с этой картины началась актерская карьера. После комедии улыбчивую Диас приглашали в разные проекты: "Чувствуя Миннесоту", "Все без ума от Мэри". А "Свадьбу лучшего друга" с ее участием называли лучшей романтической комедией всех времен.
В 2000-х Диас снималась с Ди Каприо, Джудом Лоу, Томом Крузом. Теперь почти не снимается. Последняя на данный момент ее картина вышла в 2014 году.
"Я поняла, что не успеваю заниматься другими сферами своей жизни, — признавалась актриса. — Сниматься в кино было классно, мне очень нравилось! Но в плане душевного состояния и ментального развития меня такое положение дел не устраивало".
Диас воспитывает дочь и, по слухам, может вернуться к озвучке принцессы Фионы в пятом "Шреке".
Для партнерши Керри по фильму "Маска", Камерон Диас, с этой картины началась актерская карьера. После комедии улыбчивую Диас приглашали в разные проекты: "Чувствуя Миннесоту", "Все без ума от Мэри". А "Свадьбу лучшего друга" с ее участием называли лучшей романтической комедией всех времен.
В 2000-х Диас снималась с Ди Каприо, Джудом Лоу, Томом Крузом. Теперь почти не снимается. Последняя на данный момент ее картина вышла в 2014 году.
"Я поняла, что не успеваю заниматься другими сферами своей жизни, — признавалась актриса. — Сниматься в кино было классно, мне очень нравилось! Но в плане душевного состояния и ментального развития меня такое положение дел не устраивало".
Диас воспитывает дочь и, по слухам, может вернуться к озвучке принцессы Фионы в пятом "Шреке".
Друг Фионы Осел говорит голосом Эдди Мерфи, который в последнее время тоже нечасто появляется перед зрителями.
А в 1990-х его знали все, он снимался в комедиях, демонстрируя талант стендап-комика: "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл", "Поездка в Америку". Но потом получил несколько антипремий, "Золотых малин", за свои фильмы, а еще его признали одной из самых переоцененных и нерентабельных голливудских звезд.
После этого Мерфи сосредоточился на музыкальной карьере и благотворительности. Правда, в 2020-м его отметили "Малиной" в номинации "За восстановление репутации". Недавнее продолжение "Поездки в Америку" критики не оценили, но, может, четвертая часть "Полицейского из Беверли-Хиллз" станет шедевром?
Друг Фионы Осел говорит голосом Эдди Мерфи, который в последнее время тоже нечасто появляется перед зрителями.
А в 1990-х его знали все, он снимался в комедиях, демонстрируя талант стендап-комика: "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл", "Поездка в Америку". Но потом получил несколько антипремий, "Золотых малин", за свои фильмы, а еще его признали одной из самых переоцененных и нерентабельных голливудских звезд.
После этого Мерфи сосредоточился на музыкальной карьере и благотворительности. Правда, в 2020-м его отметили "Малиной" в номинации "За восстановление репутации". Недавнее продолжение "Поездки в Америку" критики не оценили, но, может, четвертая часть "Полицейского из Беверли-Хиллз" станет шедевром?
"Никто не может изобразить иронию, доброту, остроумие и хрупкость так, как Мэг Райан" — с этой формулировкой актрисе вручили почетный приз "Икона романтической комедии" фестиваля Локарно в 2018 году.
В 1990-х она была, пожалуй, самой любимой кинозвездой в США. "Когда Гарри встретил Салли", "Город ангелов", "Вам письмо" — ни один из главных ромкомов не обходился без нее.
После мелодрамы "Кейт и Лео" она снималась редко, в основном в артхаусе. Многие связывали это с неудачной пластической операцией, изменившей ее внешность.
В 2015-м актриса сама сняла драматический фильм "Итака", в котором сыграла вместе с сыном Джеком и Томом Хэнксом.
"Никто не может изобразить иронию, доброту, остроумие и хрупкость так, как Мэг Райан" — с этой формулировкой актрисе вручили почетный приз "Икона романтической комедии" фестиваля Локарно в 2018 году.
В 1990-х она была, пожалуй, самой любимой кинозвездой в США. "Когда Гарри встретил Салли", "Город ангелов", "Вам письмо" — ни один из главных ромкомов не обходился без нее.
После мелодрамы "Кейт и Лео" она снималась редко, в основном в артхаусе. Многие связывали это с неудачной пластической операцией, изменившей ее внешность.
В 2015-м актриса сама сняла драматический фильм "Итака", в котором сыграла вместе с сыном Джеком и Томом Хэнксом.
Все знают знаменитый мем с Джоном Траволтой из "Криминального чтива", в котором его герой Винсент Вега озирается по сторонам и разводит руками в недоумении. А культовый танец с Мией Уоллес (Ума Турман) наверняка хоть раз пытался повторить каждый зритель.
В 1990-х Траволта снимался много, и почти все картины становились знаковыми: достаточно вспомнить "Без лица" Джона Ву, "Тонкую красную линию" Терренса Малика или "Достать коротышку" Барри Зоннерфельда.
В начале 2000-х Траволта тоже появлялся на экранах, но не все роли были успешными. Надо, впрочем, отметить "Лак для волос", первый мюзикл со времен легендарного "Бриолина", в котором Джон снова сыграл ярко и незабываемо.
Сейчас, по слухам, Траволта на время решил отойти от актерской карьеры, сосредоточившись на семье после кончины супруги. Об этом сам актер написал в инстаграме.
Все знают знаменитый мем с Джоном Траволтой из "Криминального чтива", в котором его герой Винсент Вега озирается по сторонам и разводит руками в недоумении. А культовый танец с Мией Уоллес (Ума Турман) наверняка хоть раз пытался повторить каждый зритель.
В 1990-х Траволта снимался много, и почти все картины становились знаковыми: достаточно вспомнить "Без лица" Джона Ву, "Тонкую красную линию" Терренса Малика или "Достать коротышку" Барри Зоннерфельда.
В начале 2000-х Траволта тоже появлялся на экранах, но не все роли были успешными. Надо, впрочем, отметить "Лак для волос", первый мюзикл со времен легендарного "Бриолина", в котором Джон снова сыграл ярко и незабываемо.
Сейчас, по слухам, Траволта на время решил отойти от актерской карьеры, сосредоточившись на семье после кончины супруги. Об этом сам актер написал в инстаграме.
Звезда фильмов "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Привидение" и "Солдат Джейн" Деми Мур, считавшаяся одной из главных актрис 1990-х, теперь тоже нечасто снимается.
Зрители больше слышали о ней из статей в СМИ: сначала о разрыве с Брюсом Уиллисом, потом — о браке с Эштоном Катчером и громком разводе с ним.
Недавно она опубликовала автобиографию, рассказав о личных драмах и пристрастии к алкоголю, от которого лечилась в реабилитационной клинике.
Актриса много занималась благотворительностью, коллекционированием (в ее собрании почти две тысячи кукол). Снимается в основном в независимых картинах. Один из новых проектов — сериал "Дивный новый мир".
Звезда фильмов "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Привидение" и "Солдат Джейн" Деми Мур, считавшаяся одной из главных актрис 1990-х, теперь тоже нечасто снимается.
Зрители больше слышали о ней из статей в СМИ: сначала о разрыве с Брюсом Уиллисом, потом — о браке с Эштоном Катчером и громком разводе с ним.
Недавно она опубликовала автобиографию, рассказав о личных драмах и пристрастии к алкоголю, от которого лечилась в реабилитационной клинике.
Актриса много занималась благотворительностью, коллекционированием (в ее собрании почти две тысячи кукол). Снимается в основном в независимых картинах. Один из новых проектов — сериал "Дивный новый мир".
В сериалах — свои звезды. Главной актрисой подростковых комедий была Дженнифер Лав Хьюитт: начинала с ТВ, но прославилась после хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и его продолжения. Затем — комедия "Не могу дождаться" и ромком "Сердцеедки".
В 2000-х она снова вернулась на ТВ: пять сезонов играла в "Говорящей с призраками", а еще сосредоточилась на семье и музыкальной карьере. Ее четыре альбома были довольно популярными, правда, в основном в Европе и Японии.
Сейчас Дженнифер предпочитает сниматься в артхаусных картинах и сериалах. Ее недавний проект "Список клиентов" получил негативные отзывы критиков и шел два сезона.
В сериалах — свои звезды. Главной актрисой подростковых комедий была Дженнифер Лав Хьюитт: начинала с ТВ, но прославилась после хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и его продолжения. Затем — комедия "Не могу дождаться" и ромком "Сердцеедки".
В 2000-х она снова вернулась на ТВ: пять сезонов играла в "Говорящей с призраками", а еще сосредоточилась на семье и музыкальной карьере. Ее четыре альбома были довольно популярными, правда, в основном в Европе и Японии.
Сейчас Дженнифер предпочитает сниматься в артхаусных картинах и сериалах. Ее недавний проект "Список клиентов" получил негативные отзывы критиков и шел два сезона.
Гражданин России Стивен Сигал в 1990-х был кумиром мальчишек по всему миру. Они заучивали его боевые движения из фильмов "Над законом", "В осаде", "Приказано уничтожить".
Последние картины, в которых актер был занят, не могут похвастаться высокими рейтингами или восторженными отзывами и кассовыми сборами. Сигал постигает буддизм, снимает фильм о Японии, участвует в работе жюри киноконкурсов и фестивалей.
Гражданин России Стивен Сигал в 1990-х был кумиром мальчишек по всему миру. Они заучивали его боевые движения из фильмов "Над законом", "В осаде", "Приказано уничтожить".
Последние картины, в которых актер был занят, не могут похвастаться высокими рейтингами или восторженными отзывами и кассовыми сборами. Сигал постигает буддизм, снимает фильм о Японии, участвует в работе жюри киноконкурсов и фестивалей.
Нестандартные персонажи с мрачным характером всегда привлекают зрителей. Играя таких, и прославилась Кристина Риччи. Достаточно упомянуть ее роли в "Семейке Аддамс", "Сонной лощине" и "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе".
"Когда ты ребенок, тебя учат только техническим аспектам актерского искусства, — вспоминала Риччи. — Думают, это единственное, что ты сможешь понять, ведь тебе десять лет и ничего другого до тебя не дойдет. Но со временем я осознала, что нужно выкладываться эмоционально, чтобы быть убедительной".
Это помогло ей вернуться на экраны: после относительного затишья в начале XXI века и не очень удачных картин Риччи получила роль в новой "Матрице" и жутком хорроре "Шершни".
Нестандартные персонажи с мрачным характером всегда привлекают зрителей. Играя таких, и прославилась Кристина Риччи. Достаточно упомянуть ее роли в "Семейке Аддамс", "Сонной лощине" и "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе".
"Когда ты ребенок, тебя учат только техническим аспектам актерского искусства, — вспоминала Риччи. — Думают, это единственное, что ты сможешь понять, ведь тебе десять лет и ничего другого до тебя не дойдет. Но со временем я осознала, что нужно выкладываться эмоционально, чтобы быть убедительной".
Это помогло ей вернуться на экраны: после относительного затишья в начале XXI века и не очень удачных картин Риччи получила роль в новой "Матрице" и жутком хорроре "Шершни".
Кстати, о "Матрице". Пожалуй, один из самых успешных актеров 1990-х, Киану Ривз, продолжает оставаться таким и сейчас.
Сначала он снимался в боевиках вроде "На гребне волны" и "Скорость", потом пробовал себя в ромкомах и мелодрамах ("Сладкий ноябрь", "Дом у озера"), артхаусе ("Неоновый демон").
Благодаря франшизе "Джон Уик" зрители снова стали скупать билеты на все киносеансы с его участием, а недавно вышла новая "Матрица". Киану еще раз доказал, что мастерски владеет кун-фу и актерский талант никуда не делся.
Кстати, о "Матрице". Пожалуй, один из самых успешных актеров 1990-х, Киану Ривз, продолжает оставаться таким и сейчас.
Сначала он снимался в боевиках вроде "На гребне волны" и "Скорость", потом пробовал себя в ромкомах и мелодрамах ("Сладкий ноябрь", "Дом у озера"), артхаусе ("Неоновый демон").
Благодаря франшизе "Джон Уик" зрители снова стали скупать билеты на все киносеансы с его участием, а недавно вышла новая "Матрица". Киану еще раз доказал, что мастерски владеет кун-фу и актерский талант никуда не делся.