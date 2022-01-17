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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/kino-1767902812.html
"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас
"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас - РИА Новости, 17.01.2022
"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас
Изобретательный Эйс Вентура, эксцентричный танцор из "Маски" — Джим Керри отмечает 60-летие. Его включали в списки самых смешных и самых раздражающих актеров,... РИА Новости, 17.01.2022
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джим керри
брюс уиллис
камерон диаз
деми мур (деметрия гайнс)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Изобретательный Эйс Вентура, эксцентричный танцор из "Маски" — Джим Керри отмечает 60-летие. Его включали в списки самых смешных и самых раздражающих актеров, он продолжает сниматься в комедиях и драмах. Не все его сверстники могут похвастаться тем же. О том, что стало с голливудскими звездами 1990-х и чем они занимаются сейчас, — в материале РИА Новости.
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джим керри, фото, брюс уиллис, камерон диаз, деми мур (деметрия гайнс), эштон катчер, джон траволта, джуд лоу, том круз, леонардо ди каприо, стивен сигал, ума турман, киану ривз, эдди мерфи, знаменитости, кино и сериалы
08:00 17.01.2022
 

"Маска", я тебя знаю: что стало со звездами 1990-х и чем они заняты сейчас

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Изобретательный Эйс Вентура, эксцентричный танцор из "Маски" — Джим Керри отмечает 60-летие. Его включали в списки самых смешных и самых раздражающих актеров, он продолжает сниматься в комедиях и драмах. Не все его сверстники могут похвастаться тем же. О том, что стало с голливудскими звездами 1990-х и чем они занимаются сейчас, — в материале РИА Новости.
© AFP 2021 / Jack Guez, Valerie Macon

Для партнерши Керри по фильму "Маска", Камерон Диас, с этой картины началась актерская карьера. После комедии улыбчивую Диас приглашали в разные проекты: "Чувствуя Миннесоту", "Все без ума от Мэри". А "Свадьбу лучшего друга" с ее участием называли лучшей романтической комедией всех времен.

В 2000-х Диас снималась с Ди Каприо, Джудом Лоу, Томом Крузом. Теперь почти не снимается. Последняя на данный момент ее картина вышла в 2014 году.

"Я поняла, что не успеваю заниматься другими сферами своей жизни, — признавалась актриса. — Сниматься в кино было классно, мне очень нравилось! Но в плане душевного состояния и ментального развития меня такое положение дел не устраивало".

Диас воспитывает дочь и, по слухам, может вернуться к озвучке принцессы Фионы в пятом "Шреке".

Камерон Диас
1 из 9

Для партнерши Керри по фильму "Маска", Камерон Диас, с этой картины началась актерская карьера. После комедии улыбчивую Диас приглашали в разные проекты: "Чувствуя Миннесоту", "Все без ума от Мэри". А "Свадьбу лучшего друга" с ее участием называли лучшей романтической комедией всех времен.

В 2000-х Диас снималась с Ди Каприо, Джудом Лоу, Томом Крузом. Теперь почти не снимается. Последняя на данный момент ее картина вышла в 2014 году.

"Я поняла, что не успеваю заниматься другими сферами своей жизни, — признавалась актриса. — Сниматься в кино было классно, мне очень нравилось! Но в плане душевного состояния и ментального развития меня такое положение дел не устраивало".

Диас воспитывает дочь и, по слухам, может вернуться к озвучке принцессы Фионы в пятом "Шреке".

© AFP 2021 / Jack Guez, Valerie Macon
© AP Photo/Mario Cabrera, AFP 2021/Getty Images North America / Lars Niki

Друг Фионы Осел говорит голосом Эдди Мерфи, который в последнее время тоже нечасто появляется перед зрителями.

А в 1990-х его знали все, он снимался в комедиях, демонстрируя талант стендап-комика: "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл", "Поездка в Америку". Но потом получил несколько антипремий, "Золотых малин", за свои фильмы, а еще его признали одной из самых переоцененных и нерентабельных голливудских звезд.

После этого Мерфи сосредоточился на музыкальной карьере и благотворительности. Правда, в 2020-м его отметили "Малиной" в номинации "За восстановление репутации". Недавнее продолжение "Поездки в Америку" критики не оценили, но, может, четвертая часть "Полицейского из Беверли-Хиллз" станет шедевром?

Эдди Мерфи
2 из 9

Друг Фионы Осел говорит голосом Эдди Мерфи, который в последнее время тоже нечасто появляется перед зрителями.

А в 1990-х его знали все, он снимался в комедиях, демонстрируя талант стендап-комика: "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл", "Поездка в Америку". Но потом получил несколько антипремий, "Золотых малин", за свои фильмы, а еще его признали одной из самых переоцененных и нерентабельных голливудских звезд.

После этого Мерфи сосредоточился на музыкальной карьере и благотворительности. Правда, в 2020-м его отметили "Малиной" в номинации "За восстановление репутации". Недавнее продолжение "Поездки в Америку" критики не оценили, но, может, четвертая часть "Полицейского из Беверли-Хиллз" станет шедевром?

© AP Photo/Mario Cabrera, AFP 2021/Getty Images North America / Lars Niki
© AFP 2021 / Mychele Daniau, Getty Images North America / Frazer Harrison

"Никто не может изобразить иронию, доброту, остроумие и хрупкость так, как Мэг Райан" — с этой формулировкой актрисе вручили почетный приз "Икона романтической комедии" фестиваля Локарно в 2018 году.

В 1990-х она была, пожалуй, самой любимой кинозвездой в США. "Когда Гарри встретил Салли", "Город ангелов", "Вам письмо" — ни один из главных ромкомов не обходился без нее.

После мелодрамы "Кейт и Лео" она снималась редко, в основном в артхаусе. Многие связывали это с неудачной пластической операцией, изменившей ее внешность.

В 2015-м актриса сама сняла драматический фильм "Итака", в котором сыграла вместе с сыном Джеком и Томом Хэнксом.

Мэг Райан
3 из 9

"Никто не может изобразить иронию, доброту, остроумие и хрупкость так, как Мэг Райан" — с этой формулировкой актрисе вручили почетный приз "Икона романтической комедии" фестиваля Локарно в 2018 году.

В 1990-х она была, пожалуй, самой любимой кинозвездой в США. "Когда Гарри встретил Салли", "Город ангелов", "Вам письмо" — ни один из главных ромкомов не обходился без нее.

После мелодрамы "Кейт и Лео" она снималась редко, в основном в артхаусе. Многие связывали это с неудачной пластической операцией, изменившей ее внешность.

В 2015-м актриса сама сняла драматический фильм "Итака", в котором сыграла вместе с сыном Джеком и Томом Хэнксом.

© AFP 2021 / Mychele Daniau, Getty Images North America / Frazer Harrison
© AFP 2021 / Bertrand Guay, Getty Images North America / Sarah Morris

Все знают знаменитый мем с Джоном Траволтой из "Криминального чтива", в котором его герой Винсент Вега озирается по сторонам и разводит руками в недоумении. А культовый танец с Мией Уоллес (Ума Турман) наверняка хоть раз пытался повторить каждый зритель.

В 1990-х Траволта снимался много, и почти все картины становились знаковыми: достаточно вспомнить "Без лица" Джона Ву, "Тонкую красную линию" Терренса Малика или "Достать коротышку" Барри Зоннерфельда.

В начале 2000-х Траволта тоже появлялся на экранах, но не все роли были успешными. Надо, впрочем, отметить "Лак для волос", первый мюзикл со времен легендарного "Бриолина", в котором Джон снова сыграл ярко и незабываемо.

Сейчас, по слухам, Траволта на время решил отойти от актерской карьеры, сосредоточившись на семье после кончины супруги. Об этом сам актер написал в инстаграме.

Джон Траволта
4 из 9

Все знают знаменитый мем с Джоном Траволтой из "Криминального чтива", в котором его герой Винсент Вега озирается по сторонам и разводит руками в недоумении. А культовый танец с Мией Уоллес (Ума Турман) наверняка хоть раз пытался повторить каждый зритель.

В 1990-х Траволта снимался много, и почти все картины становились знаковыми: достаточно вспомнить "Без лица" Джона Ву, "Тонкую красную линию" Терренса Малика или "Достать коротышку" Барри Зоннерфельда.

В начале 2000-х Траволта тоже появлялся на экранах, но не все роли были успешными. Надо, впрочем, отметить "Лак для волос", первый мюзикл со времен легендарного "Бриолина", в котором Джон снова сыграл ярко и незабываемо.

Сейчас, по слухам, Траволта на время решил отойти от актерской карьеры, сосредоточившись на семье после кончины супруги. Об этом сам актер написал в инстаграме.

© AFP 2021 / Bertrand Guay, Getty Images North America / Sarah Morris
© AFP 2021 / Dominique Faget, Getty Images North America / Frazer Harrison

Звезда фильмов "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Привидение" и "Солдат Джейн" Деми Мур, считавшаяся одной из главных актрис 1990-х, теперь тоже нечасто снимается.

Зрители больше слышали о ней из статей в СМИ: сначала о разрыве с Брюсом Уиллисом, потом — о браке с Эштоном Катчером и громком разводе с ним.

Недавно она опубликовала автобиографию, рассказав о личных драмах и пристрастии к алкоголю, от которого лечилась в реабилитационной клинике.

Актриса много занималась благотворительностью, коллекционированием (в ее собрании почти две тысячи кукол). Снимается в основном в независимых картинах. Один из новых проектов — сериал "Дивный новый мир".

Деми Мур
5 из 9

Звезда фильмов "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Привидение" и "Солдат Джейн" Деми Мур, считавшаяся одной из главных актрис 1990-х, теперь тоже нечасто снимается.

Зрители больше слышали о ней из статей в СМИ: сначала о разрыве с Брюсом Уиллисом, потом — о браке с Эштоном Катчером и громком разводе с ним.

Недавно она опубликовала автобиографию, рассказав о личных драмах и пристрастии к алкоголю, от которого лечилась в реабилитационной клинике.

Актриса много занималась благотворительностью, коллекционированием (в ее собрании почти две тысячи кукол). Снимается в основном в независимых картинах. Один из новых проектов — сериал "Дивный новый мир".

© AFP 2021 / Dominique Faget, Getty Images North America / Frazer Harrison
© AFP 2021 / Greg Wood, Getty Images North America / Frazer Harrison

В сериалах — свои звезды. Главной актрисой подростковых комедий была Дженнифер Лав Хьюитт: начинала с ТВ, но прославилась после хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и его продолжения. Затем — комедия "Не могу дождаться" и ромком "Сердцеедки".

В 2000-х она снова вернулась на ТВ: пять сезонов играла в "Говорящей с призраками", а еще сосредоточилась на семье и музыкальной карьере. Ее четыре альбома были довольно популярными, правда, в основном в Европе и Японии.

Сейчас Дженнифер предпочитает сниматься в артхаусных картинах и сериалах. Ее недавний проект "Список клиентов" получил негативные отзывы критиков и шел два сезона.

Дженнифер Лав Хьюитт
6 из 9

В сериалах — свои звезды. Главной актрисой подростковых комедий была Дженнифер Лав Хьюитт: начинала с ТВ, но прославилась после хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и его продолжения. Затем — комедия "Не могу дождаться" и ромком "Сердцеедки".

В 2000-х она снова вернулась на ТВ: пять сезонов играла в "Говорящей с призраками", а еще сосредоточилась на семье и музыкальной карьере. Ее четыре альбома были довольно популярными, правда, в основном в Европе и Японии.

Сейчас Дженнифер предпочитает сниматься в артхаусных картинах и сериалах. Ее недавний проект "Список клиентов" получил негативные отзывы критиков и шел два сезона.

© AFP 2021 / Greg Wood, Getty Images North America / Frazer Harrison
© AP Photo/Mark J. Terrill, РИА Новости / Алексей Дружинин

Гражданин России Стивен Сигал в 1990-х был кумиром мальчишек по всему миру. Они заучивали его боевые движения из фильмов "Над законом", "В осаде", "Приказано уничтожить".

Последние картины, в которых актер был занят, не могут похвастаться высокими рейтингами или восторженными отзывами и кассовыми сборами. Сигал постигает буддизм, снимает фильм о Японии, участвует в работе жюри киноконкурсов и фестивалей.

Стивен Сигал
7 из 9

Гражданин России Стивен Сигал в 1990-х был кумиром мальчишек по всему миру. Они заучивали его боевые движения из фильмов "Над законом", "В осаде", "Приказано уничтожить".

Последние картины, в которых актер был занят, не могут похвастаться высокими рейтингами или восторженными отзывами и кассовыми сборами. Сигал постигает буддизм, снимает фильм о Японии, участвует в работе жюри киноконкурсов и фестивалей.

© AP Photo/Mark J. Terrill, РИА Новости / Алексей Дружинин
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury, Matthew Peyton

Нестандартные персонажи с мрачным характером всегда привлекают зрителей. Играя таких, и прославилась Кристина Риччи. Достаточно упомянуть ее роли в "Семейке Аддамс", "Сонной лощине" и "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе".

"Когда ты ребенок, тебя учат только техническим аспектам актерского искусства, — вспоминала Риччи. — Думают, это единственное, что ты сможешь понять, ведь тебе десять лет и ничего другого до тебя не дойдет. Но со временем я осознала, что нужно выкладываться эмоционально, чтобы быть убедительной".

Это помогло ей вернуться на экраны: после относительного затишья в начале XXI века и не очень удачных картин Риччи получила роль в новой "Матрице" и жутком хорроре "Шершни".

Кристина Риччи
8 из 9

Нестандартные персонажи с мрачным характером всегда привлекают зрителей. Играя таких, и прославилась Кристина Риччи. Достаточно упомянуть ее роли в "Семейке Аддамс", "Сонной лощине" и "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе".

"Когда ты ребенок, тебя учат только техническим аспектам актерского искусства, — вспоминала Риччи. — Думают, это единственное, что ты сможешь понять, ведь тебе десять лет и ничего другого до тебя не дойдет. Но со временем я осознала, что нужно выкладываться эмоционально, чтобы быть убедительной".

Это помогло ей вернуться на экраны: после относительного затишья в начале XXI века и не очень удачных картин Риччи получила роль в новой "Матрице" и жутком хорроре "Шершни".

© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury, Matthew Peyton
© AP Photo / Kim D. Johnson, AFP 2021 / David Odisho,

Кстати, о "Матрице". Пожалуй, один из самых успешных актеров 1990-х, Киану Ривз, продолжает оставаться таким и сейчас.

Сначала он снимался в боевиках вроде "На гребне волны" и "Скорость", потом пробовал себя в ромкомах и мелодрамах ("Сладкий ноябрь", "Дом у озера"), артхаусе ("Неоновый демон").

Благодаря франшизе "Джон Уик" зрители снова стали скупать билеты на все киносеансы с его участием, а недавно вышла новая "Матрица". Киану еще раз доказал, что мастерски владеет кун-фу и актерский талант никуда не делся.

Киану Ривз
9 из 9

Кстати, о "Матрице". Пожалуй, один из самых успешных актеров 1990-х, Киану Ривз, продолжает оставаться таким и сейчас.

Сначала он снимался в боевиках вроде "На гребне волны" и "Скорость", потом пробовал себя в ромкомах и мелодрамах ("Сладкий ноябрь", "Дом у озера"), артхаусе ("Неоновый демон").

Благодаря франшизе "Джон Уик" зрители снова стали скупать билеты на все киносеансы с его участием, а недавно вышла новая "Матрица". Киану еще раз доказал, что мастерски владеет кун-фу и актерский талант никуда не делся.

© AP Photo / Kim D. Johnson, AFP 2021 / David Odisho,
 
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