Госспецсвязь Украины сообщила о новой атаке хакеров на сайт
Госспецсвязь Украины сообщила об атаке хакеров на сервис Prozorro Infobox
Кибербезопасность
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Госслужба специальной связи и защиты информации Украины сообщил об атаке хакеров на сервис Prozorro Infobox, аналогичной той, что была в минувшую пятницу, система госзакупок не пострадала.
В пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
"Сегодня в 8 часов утра на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.
Форум Prozorro Infobox – это отдельная система, которая не связана с системой закупок Prozorro. "По имеющейся информации, ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме", - уточнили в ведомстве. Также в госспецсвязи сообщили, что почти все государственные ресурсы, на которые была осуществлена хакерская атака возобновили свою работу.
СБ Украины и национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак в пятницу, идет расследование, в правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов.
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