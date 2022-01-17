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Уведомление о трудовом договоре с мигрантами можно оформить на "Госуслугах"

Уведомление о трудовом договоре с мигрантами можно оформить на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.01.2022

Уведомление о трудовом договоре с мигрантами можно оформить на "Госуслугах"

Подать уведомление в МВД о заключении или расторжении трудового договора с мигрантами теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры России. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:03

2022-01-17T11:03

2022-01-17T11:03

общество

госуслуги

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подать уведомление в МВД о заключении или расторжении трудового договора с мигрантами теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры России."На "Госуслугах" появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". С его помощью можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления: о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами; об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам - высококвалифицированным специалистам", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что для того, чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на "Госуслугах" и подписать ее электронной подписью. При этом посещать ведомство не придется. Ежегодно в МВД поступает около 3 миллионов бумажных уведомлений, в период пандемии их стало сложнее обрабатывать."Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации", - сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211228/vyplaty-1765792902.html

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общество, госуслуги, россия