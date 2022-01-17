https://ria.ru/20220117/gololeditsa-1768244942.html
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.01.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:02
2022-01-17T17:02
2022-01-17T17:02
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гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в столице и области действовало до 12.00 18 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве действует до 12.00 19 января, в Московской области - до 13.00 19 января.
https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы