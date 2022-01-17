https://ria.ru/20220117/gololeditsa-1768244942.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.01.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:02

2022-01-17T17:02

2022-01-17T17:02

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f69ea070a544de200528029b9779e02.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в столице и области действовало до 12.00 18 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве действует до 12.00 19 января, в Московской области - до 13.00 19 января.

https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия