Берлин предложил Киеву помочь в расследовании атаки на сайты госорганов
Берлин предложил Киеву экспертов для расследования атаки на сайты госорганов
Кибербезопасность. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Германия предложила Украине помощь своих экспертов для улучшения уровня кибербезопасности и расследования недавних кибератак, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
В прошлую пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
"На фоне состоявшейся несколько дней назад кибератаки сотрудничество в защите от кибератак является центральной темой как для текущей фазы, так и в будущем. Мы еще раз предложили в свете этой крупной атаки экспертов федерального ведомства безопасности информационных технологий для поддержки и для расследования, чтобы повысить уровень устойчивости перед кибератаками на Украине и чтобы вместе изучить эту атаку", - заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
СБ Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак, идет расследование, в правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ. Позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что Украина считает, что за недавней кибератакой на сайты украинских госорганов стоят хакеры, якобы связанные с белорусскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России, заявив, что РФ не имеет никакого отношения к этим кибератакам и отметив, что в Киеве винят Москву даже из-за "плохой погоды".