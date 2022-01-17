https://ria.ru/20220117/germaniya-1768218284.html

Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате

Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате - РИА Новости, 17.01.2022

Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что обсудит во вторник с российским коллегой Сергеем Лавровым продвижение нормандского формата переговоров по Украине. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:39

2022-01-17T14:39

2022-01-17T15:22

в мире

украина

германия

мид германии

россия

киев

донбасс

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743571415_0:233:3071:1960_1920x0_80_0_0_bc264a361714aaa6209ab9a49212b666.jpg

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что обсудит во вторник с российским коллегой Сергеем Лавровым продвижение нормандского формата переговоров по Украине."Мы сегодня говорили об идеях, как мы можем обеспечить продвижение четырехстороннего формата на всех уровнях. Об этом я буду говорить завтра с российским министром иностранных дел", - заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.Бербок отметила со ссылкой на ОБСЕ сложную гуманитарную ситуацию в Донбассе, добавив, что необходим прогресс в реализации минских соглашений.

https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html

украина

германия

россия

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, мид германии, россия, киев, донбасс, обсе, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, анналена бербок