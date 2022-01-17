https://ria.ru/20220117/germaniya-1768218284.html
Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате
Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате - РИА Новости, 17.01.2022
Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что обсудит во вторник с российским коллегой Сергеем Лавровым продвижение нормандского формата переговоров по Украине. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:39
2022-01-17T14:39
2022-01-17T15:22
в мире
украина
германия
мид германии
россия
киев
донбасс
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743571415_0:233:3071:1960_1920x0_80_0_0_bc264a361714aaa6209ab9a49212b666.jpg
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что обсудит во вторник с российским коллегой Сергеем Лавровым продвижение нормандского формата переговоров по Украине."Мы сегодня говорили об идеях, как мы можем обеспечить продвижение четырехстороннего формата на всех уровнях. Об этом я буду говорить завтра с российским министром иностранных дел", - заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.Бербок отметила со ссылкой на ОБСЕ сложную гуманитарную ситуацию в Донбассе, добавив, что необходим прогресс в реализации минских соглашений.
https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html
украина
германия
россия
киев
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743571415_496:228:2734:1906_1920x0_80_0_0_e2761b7233009fce467f8dacc8d0dd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, мид германии, россия, киев, донбасс, обсе, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, анналена бербок
14:39 17.01.2022 (обновлено: 15:22 17.01.2022)
Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате
Глава МИД Германии Бербок намерена обсудить с Лавровым переговоры в нормандском формате