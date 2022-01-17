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Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД
Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД - РИА Новости, 17.01.2022
Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД
РФ будет соблюдать все нормы при сертификации "Северного потока 2", надеется, что процесс не будет искусственно затягиваться и политизироваться, заявил МИД РФ. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:01
2022-01-17T15:01
2022-01-17T15:11
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ будет соблюдать все нормы при сертификации "Северного потока 2", надеется, что процесс не будет искусственно затягиваться и политизироваться, заявил МИД РФ."Запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.
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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия
15:01 17.01.2022 (обновлено: 15:11 17.01.2022)
Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД
МИД: Россия будет соблюдать все нормы при сертификации "Северного потока — 2"