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Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД

Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД - РИА Новости, 17.01.2022

Россия будет соблюдать все нормы по "Северному потоку — 2", заявили в МИД

РФ будет соблюдать все нормы при сертификации "Северного потока 2", надеется, что процесс не будет искусственно затягиваться и политизироваться, заявил МИД РФ. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:01

2022-01-17T15:01

2022-01-17T15:11

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ будет соблюдать все нормы при сертификации "Северного потока 2", надеется, что процесс не будет искусственно затягиваться и политизироваться, заявил МИД РФ."Запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220115/potok-1767947518.html

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2022

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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия