https://ria.ru/20220117/gazifikatsiya-1768160723.html

В Хабаровском крае газифицируют более 5,5 тысячи домовладений

В Хабаровском крае газифицируют более 5,5 тысячи домовладений - РИА Новости, 17.01.2022

В Хабаровском крае газифицируют более 5,5 тысячи домовладений

Более 5,5 тысячи домовладений газифицируют в Хабаровском крае до конца 2023 года, заявил губернатор Михаил Дегтярев в понедельник на аппаратном совещании по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:28

2022-01-17T10:28

2022-01-17T10:28

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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Более 5,5 тысячи домовладений газифицируют в Хабаровском крае до конца 2023 года, заявил губернатор Михаил Дегтярев в понедельник на аппаратном совещании по вопросам реализации программы развития газоснабжения и газификации в крае.Президент России Владимир Путин поручил завершить газификацию регионов к 2030 году. Для этого в ноябре 2021 года в регионе создан штаб по вопросам газификации, который возглавил губернатор."Пообъектный план-график утвержден: до конца 2023-го газифицируем 5593 домовладения. При этом сегодня одобрение получили всего 3971 заявитель. Нам нужно стремиться к 100% попаданию, чтобы были поданы и исполнены все потенциально возможные заявки", - сказал на совещании Дегтярев.Как отметил глава региона, в приоритете – своевременно подключить всех потребителей, имеющих такую возможность и заявивших о своей готовности. Вместе с тем, по его мнению, успех реализации поставленной задачи невозможен без решения вопроса социальной догазификации."Принципиальный для жителей края момент – не надо оплачивать расходы по доведению газопровода "до забора". Но стоимость оставшейся части – покупки и установки котла, труб, плиты, счетчика – превышает 130 тысяч рублей. Сейчас ряд регионов уже субсидирует эти работы, нужно подключиться и нам. Поэтому прошу Романа Анатольевича (Мирошина, зампреда по инфраструктуре - ред.) и Евгения Леонидовича (Никонова, зампреда по соцвопросам - ред.) совместно с краевым минфином оперативно подготовить свои предложения", – обратился к зампредам Дегтярев.По данным комитета краевого правительства по развитию ТЭК, владельцы порядка 1,5 тысячи частных домов, попавших в программу, - это льготные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми. Для того, чтобы полностью возместить им затраты на технологическое присоединение к газораспределительным сетям, потребуется почти 193 миллиона рублей."В работе по заключению договоров на подключение домохозяйств у нас активно участвуют волонтеры и местные власти, мы используем опыт Всероссийской переписи населения. Контролирует эту работу администрация губернатора и правительства Хабаровского края (первый вице-губернатор Александр Никитин - ред.). Нами запущена "горячая линия" для консультаций по газификации. Благодаря этим мерам эффективность работы газовиков увеличилась в разы. Только количество заключенных договоров в конце прошлого года превысило 1100. Ранее не было и 20", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.В пятницу, 14 января, губернатор в Москве встретился с зампредом правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Глава региона проинформировал его о заключенных соглашениях с федеральными министерствами по финансированию госпрограмм в 2022 году, о подготовке к масштабному строительному сезону этого года и созданном региональном штабе по газификации.По данным краевого правительства, в регионе продолжится реализация важных проектов. Так, только в строительной отрасли на текущий год заявлено 57 объектов капитального строительства, 12 из них новые. На совещании Дегтярев обратил особое внимание профильного зампреда Керима Сунгурова на безоговорочное исполнение намеченного плана, в котором отдельное место должно быть отведено "Дому дальневосточника"."В этом году нужно заложить квартал. Определяйтесь с местом и исполнителями: нам важно видеть движение уже сегодня. А решить, для кого будут предназначены эти дома в первую очередь, поможет муниципалитет и руководство социального блока", - подытожил глава региона.Проект "Дом дальневосточника" предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона в мае прошлого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства.

https://ria.ru/20220110/khabarovsk-1767158605.html

https://ria.ru/20211215/programmy-1763788636.html

https://ria.ru/20211213/dolgostroi-1763408353.html

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общество, хабаровский край, москва, владимир путин, михаил дегтярев, россия